Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Расписание первого дня Олимпиады-2020

Елена Павлова Елена Павлова
22 июля, 22:18
Копировать ссылку
В пятницу в Токио состоится открытие Олимпийских игр, а также пройдут первые соревнования в академической гребле и стрельбе из лука
Олимпийские кольца в Токио
Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

В пятницу, 23 июля, официально стартуют Олимпийские игры в Токио. В 14:00 по киевскому времени начнется яркая церемония открытия Олимпиады, а перед этим пройдут соревнования в академической гребле и стрельбе из лука. Расписание первого дня Олимпиады-2020:

Читайте также: Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

В тренде
02:30мужчины, одиночка, предварительные заезды
03:30женщины, одиночка, предварительные заезды
04:30мужчины, двойка парная, предварительные заезды
05:00женщины, двойка парная, предварительные заезды
05:30мужчины, четверка парная, предварительные заезды
05:50женщины, четверка парная, предварительные заезды

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:00женщины, личное первенство, посев
07:00мужчины, личное первенство, посев

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять