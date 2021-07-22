Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters
В пятницу, 23 июля, официально стартуют Олимпийские игры в Токио. В 14:00 по киевскому времени начнется яркая церемония открытия Олимпиады, а перед этим пройдут соревнования в академической гребле и стрельбе из лука. Расписание первого дня Олимпиады-2020:
Читайте также: Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
|02:30
|мужчины, одиночка, предварительные заезды
|03:30
|женщины, одиночка, предварительные заезды
|04:30
|мужчины, двойка парная, предварительные заезды
|05:00
|женщины, двойка парная, предварительные заезды
|05:30
|мужчины, четверка парная, предварительные заезды
|05:50
|женщины, четверка парная, предварительные заезды
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|03:00
|женщины, личное первенство, посев
|07:00
|мужчины, личное первенство, посев