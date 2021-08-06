Расписание Олимпиады-2020 на 6 августа

Олимпийский Токио / Фото: Reuters
В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 11 разных дисциплинах. Расписание 15-го дня Олимпиады-2020:
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|07:40
|женщины, 1/2 финала, #1
|14:00
|женщины, 1/2 финала, #2
БОКС
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины, средний вес, 75 кг, 1/2 финала
|08:00
|мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/2 финала
|08:00
|мужчины, тяжелый вес, 91 кг, финал
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, средний вес, 74 кг, утешительные поединки
|05:15
|женщины, легчайший вес, 53 кг, утешительные поединки
|05:30
|мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, утешительные поединки
|05:45
|мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/8 финала
|06:00
|женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/8 финала
|06:15
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/8 финала
|06:30
|мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/4 финала
|06:45
|женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/4 финала
|07:00
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/4 финала
|12:15
|мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/2 финала
|12:35
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/2 финала
|12:55
|женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/2 финала
|13:15
|мужчины, средний вес, 74 кг, схватки за 3-е место
|13:35
|мужчины, средний вес, 74 кг, финал
|13:55
|мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, схватки за 3-е место
|14:15
|мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, финал
|14:55
|женщины, легчайший вес, 53 кг, схватки за 3-е место
|15:15
|женщины, легчайший вес, 53 кг, финал
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|09:30
|женщины, трек, спринт индивидуальный, квалификация
|10:10
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/2 финала
|10:16
|женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала
|10:58
|женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала, утешительные заезды
|11:15
|женщины, трек, мэдисон, финал
|12:00
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 3-е место
|12:00
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, финальные заезды
|12:06
|женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала
|12:53
|женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала, утешительные заезды
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|08:00
|мужчины, классификация за 5-8 места
|09:30
|мужчины, классификация за 5-8 места
|12:20
|мужчины, 1/2 финала, #1
|13:50
|мужчины, 1/2 финала, #2
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|07:00
|женщины, 1/2 финала, #1
|15:00
|женщины, 1/2 финала, #2
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины, матч за 3-е место
|04:00
|женщины, финал
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|женщины, 1/2 финала, #1
|15:00
|женщины, 1/2 финала, #2
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
|Время
|Дисциплина
|04:20
|женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация I
|08:50
|женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация II
ГОЛЬФ
|Время
|Дисциплина
|01:30
|женщины, индивидуальное перв-во, раунд-III
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, предварительные заезды
|04:00
|женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, предварительные заезды
|04:14
|женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, предварительные заезды
|04:28
|мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, предварительные заезды
|05:30
|мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, 1/4 финала #1
|05:38
|мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, 1/4 финала #2
|05:50
|женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, 1/4 финала #1
|05:57
|женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, 1/4 финала #2
КАРАТЕ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, ката, предварительный раунд
|05:00
|мужчины, ката, основной раунд
|06:00
|женщины, 61 кг, предварительный раунд
|11:00
|мужчины, 75 кг, предварительный раунд
|13:00
|мужчины, ката, поединки за 3-е место
|13:15
|мужчины, ката, финал
|13:30
|женщины, 61 кг, 1/2 Финала
|13:45
|мужчины, 75 кг, 1/2 Финала
|14:00
|женщины, 61 кг, финал
|14:15
|мужчины, 75 кг, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|13:00
|конкур, командное перв-во, квалификация
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|23:30
|мужчины, 50 км ходьба, финал
|10:30
|женщины, 20 км ходьба, финал
|14:25
|мужчины, 4х400 м эстафета, раунд I
|14:50
|женщины, метание копья, финал
|15:00
|мужчины, 5000 м, финал
|15:35
|женщины, 400 м, финал
|15:50
|женщины, 1500 м, финал
|16:30
|женщины, 4х100 м эстафета, финал
|16:50
|мужчины, 4х100 м эстафета, финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|09:00
|мужчины, вышка 10 м, предварительный раунд
СИНХРОННАЯ ПРОГРАММА
|Время
|Дисциплина
|13:30
|женщины, команды, техническая программа
СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
|Время
|Дисциплина
|11:30
|женщины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
|Время
|Дисциплина
|08:30
|женщины, индивидуальное перв-во, плавание
|10:00
|женщины, индивидуальное перв-во, фехтование (бонус-раунд)
|11:30
|женщины, индивидуальное перв-во, конкур
|13:00
|женщины, индивидуальное перв-во, комбинация (стрельба + бег)
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, командное перв-во, матч за 3-е место
|13:30
|мужчины, командное перв-во, финал
ФУТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, финал
|13:30
|мужчины, матч за 3-е место
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|04:30
|женщины, матч за 3-е место
|13:00
|женщины, финал