Розклад Олімпіади-2020 на 6 серпня

Олімпійський Токіо / Фото: Reuters
У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 11 різних дисциплінах. Розклад 15-го дня Олімпіади-2020:
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|7:40
|жінки, 1/2 фіналу, #1
|14:00
|жінки, 1/2 фіналу, #2
БОКС
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки, середня вага, 75 кг, 1/2 фіналу
|8:00
|чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/2 фіналу
|8:00
|чоловіки, важка вага, 91 кг, фінал
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, середня вага, 74 кг, втішні поєдинки
|5:15
|жінки, найлегша вага, 53 кг, втішні поєдинки
|5:30
|чоловіки, суперважка вага, 125 кг, втішні поєдинки
|5:45
|чоловіки, легка вага, 65 кг, 1/8 фіналу
|6:00
|жінки, найлегша вага, 50 кг, 1/8 фіналу
|6:15
|чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/8 фіналу
|6:30
|чоловіки, легка вага, 65 кг, 1/4 фіналу
|6:45
|жінки, найлегша вага, 50 кг, 1/4 фіналу
|7:00
|чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/4 фіналу
|12:15
|чоловіки, легка вага, 65 кг, 1/2 фіналу
|12:35
|чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/2 фіналу
|12:55
|жінки, найлегша вага, 50 кг, 1/2 фіналу
|13:15
|чоловіки, середня вага, 74 кг, сутички за 3-е місце
|13:35
|чоловіки, середня вага, 74 кг, фінал
|13:55
|чоловіки, суперважка вага, 125 кг, сутички за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, суперважка вага, 125 кг, фінал
|14:55
|жінки, найлегша вага, 53 кг, сутички за 3-е місце
|15:15
|жінки, найлегша вага, 53 кг, фінал
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|9:30
|жінки, трек, спринт індивідуальний, кваліфікація
|10:10
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/2 фіналу
|10:16
|жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/32 фіналу
|10:58
|жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/32 фіналу, втішні заїзди
|11:15
|жінки, трек, медісон, фінал
|12:00
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, заїзди за 3-е місце
|12:00
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, фінальні заїзди
|12:06
|жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/16 фіналу
|12:53
|жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/16 фіналу, втішні заїзди
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|8:00
|чоловіки, класифікація за 5-8 місця
|9:30
|чоловіки, класифікація за 5-8 місця
|12:20
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
|13:50
|чоловіки, 1/2 фіналу, #2
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|7:00
|жінки, 1/2 фіналу, #1
|15:00
|жінки, 1/2 фіналу, #2
ВОЛЕЙБОЛ Пляжний
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки, матч за 3-е місце
|4:00
|жінки, фінал
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|11:00
|жінки, 1/2 фіналу, #1
|15:00
|жінки, 1/2 фіналу, #2
ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ
|час
|дисципліна
|4:20
|жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація I
|8:50
|жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація II
ГОЛЬФ
|час
|дисципліна
|1:30
|жінки, індивідуальна першість, раунд-III
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, попередні заїзди
|4:00
|жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, попередні заїзди
|4:14
|жінки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, попередні заїзди
|4:28
|чоловіки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, попередні заїзди
|5:30
|чоловіки, C-1 (каное-одинкаки), 1000 м, 1/4 фіналу #1
|5:38
|чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, 1/4 фіналу #2
|5:50
|жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, 1/4 фіналу #1
|5:57
|жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, 1/4 фіналу #2
КАРАТЕ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, ката, попередній раунд
|5:00
|чоловіки, ката, основний раунд
|6:00
|жінки, 61 кг, попередній раунд
|11:00
|чоловіки, 75 кг, попередній раунд
|13:00
|чоловіки, ката, поєдинки за 3-е місце
|13:15
|чоловіки, ката, фінал
|13:30
|жінки, 61 кг, 1/2 Фіналу
|13:45
|чоловіки, 75 кг, 1/2 Фіналу
|14:00
|жінки, 61 кг, фінал
|14:15
|чоловіки, 75 кг, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|13:00
|конкур, командна першість, кваліфікація
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|23:30
|чоловіки, 50 км ходьба, фінал
|10:30
|жінки, 20 км ходьба, фінал
|14:25
|чоловіки, 4х400 м естафета, раунд I
|14:50
|жінки, метання списа, фінал
|15:00
|чоловіки, 5000 м, фінал
|15:35
|жінки, 400 м, фінал
|15:50
|жінки, 1500 м, фінал
|16:30
|жінки, 4х100 м естафета, фінал
|16:50
|чоловіки, 4х100 м естафета, фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|9:00
|чоловіки, вишка 10 м, попередній раунд
СИНХРОННА ПРОГРАМА
|час
|дисципліна
|13:30
|жінки, команди, технічна програма
СКЕЛЕЛАЗАННЯ СПОРТИВНЕ
|час
|дисципліна
|11:30
|жінки, індивідуальна першість, фінал (швидкість, боулдерінг, складність)
СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО
|час
|дисципліна
|8:30
|жінки, індивідуальна першість, плавання
|10:00
|жінки, індивідуальна першість, фехтування (бонус-раунд)
|11:30
|жінки, індивідуальна першість, конкур
|13:00
|жінки, індивідуальна першість, комбінація (стрільба + біг)
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, командна першість, матч за 3-е місце
|13:30
|чоловіки, командна першість, фінал
ФУТБОЛ
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, фінал
|14:00
|чоловіки, матч за 3-е місце
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|4:30
|жінки, матч за 3-е місце
|13:00
|жінки, фінал