Розклад Олімпіади-2020 на 6 серпня Поділитися Копіювати лінк

У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпіади-2020 розіграють медалі в 11 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву