Проблемы с оружием не дали украинскому призеру Рио-2016 побороться за медаль Токио

Серебряный призер Олимпиады-2016 Сергей Кулиш неудачно стартовал на Играх в Токио-2020 из-за технических проблем, которые возникли с винтовкой

Сергей Кулиш во время квалификации в Токио / Фото: НОК Украины

В Японии Кулиш не прошел в финал стрельбы из винтовки на 10 метров. В квалификации своей коронной дисциплины на Олимпиаде-2020 украинец оказался только 29-м, но выяснилось, что у него возникли проблемы с оружием.

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"Чтобы сказать, что это какое-то волнение или адреналин – нет. Все спокойно, в своем режиме. Есть несколько моментов технических. Думаю, что это они мне помешали получить результат. Думаю, только в техническом плане есть нюансы.

Кулиш – победитель Кубка мира / Фото: Instagram

Не буду объяснять. Это технические моменты, никто не поймет. Поправлял положение винтовки, менял, искал, так как были проблемы. У меня есть второй старт, будем работать", – цитирует Кулиша Суспільне

Кулиш еще может побороться за медаль Олимпийских игр в Японии 2 августа, когда выступит в стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров.

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