Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Как вылитый! Беленюку после победы на Олимпиаде подарили торт со съедобной копией борца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 августа, 21:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Олимпийский чемпион Токио-2020 украинский борец Жан Беленюк по возвращении домой получил сладкий подарок. Спортсмену подарили крутой торт со съедобным борцом
Жану Беленюку подарили торт после Олимпиады
Жану Беленюку подарили торт после Олимпиады / Фото: Instagram, REUTERS

Верхушка торта сделала в виде пьедестала, на котором восседает мини копия самого Беленюка, держащего в руке золотую медаль.

"Торт, который жалко есть", – подписал фото борец.

Реклама

Напомним, Беленюк завоевал золотую медаль Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 87 кг.

После финала Жан не сдержал эмоций и расплакался. "Я начал заниматься борьбой в девять лет, сейчас мне 30. Наконец-то это случилось", – признавался спортсмен.

А еще после победы Беленюк станцевал гопак с украинским флагом. Но кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку".

Реклама

А еще борец встал на защиту легкоатлетки Ярославы Магучих после ее объятий с россиянкой Марией Ласицкене. По словам олимпийского чемпиона Беленюка, ответственность за скандал лежит на представителях нашей делегации в Токио, которые загодя не провели с Магучих разъяснительную работу.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Герои Олимпиады в Токио вернулись в Украину: фото встречи олимпийского чемпиона Беленюка

Украинские борцы греко-римского стиля вернулись на родину после выступления на Олимпиаде в Токио. В аэропорту их встречали родственники, друзья, болельщики и журналисты

Есть первое "золото"! Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую награду! В финале соревнований в весовой категории до 87 кг украинец встречался с Виктором Лоринцем

Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Среда, 11 августа
19:30
Смотри на:
Пятница, 13 августа
19:30
Смотри на:
Суббота, 14 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 15 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять