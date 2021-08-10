Як вилитий! Беленюку після перемоги на Олімпіаді подарували торт зі їстівною копією борця

Верхівка торта зробила у вигляді п'єдесталу, на якому сидить міні копія самого Беленюка, який тримає в руці золоту медаль.
"Торт, який шкода є", – підписав фото борець.
Нагадаємо, Беленюк завоював золоту медаль Олімпійських іграх в Токіо в ваговій категорії до 87 кг.
Після фіналу Жан не дотримав емоцій і розплакався. "Я почав займатися боротьбою в дев'ять років, зараз мені 30. Нарешті це сталося", – зізнавався спортсмен.
А ще після перемоги Беленюк станцював гопак з українським прапором. Але кремлівська пропагандистка побачила в гопаку Беленюк "москальську присядку".
А ще борець встав на захист легкоатлетки Ярослави Магучіх після її обіймів з росіянкою Марією Ласіцкене. За словами олімпійського чемпіона Беленюка, відповідальність за скандал лежить на представниках нашої делегації в Токіо, які заздалегідь не провела з Магучіх роз'яснювальну роботу.