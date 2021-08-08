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Флаг Украины на закрытии Олимпиады-2020 доверили двукратной призерке Игр

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 августа, 09:38
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Нести флаг Украины на закрытии Олимпийских игр в Токио доверили двукратной призерке Олимпиады-2020 Людмиле Лузан. Спортсменка сама не ожидала, что ее удостоят такой чести
Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020
Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Лузан завоевала бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров, а затем выиграла серебро в паре с Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке на 500 метров.

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"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья.

Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно!

Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!", – сказала спортсменка в интервью НОК Украины.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото: Reuters

Напомним, на открытии Олимпиады-2020 флаг Украины несли Елена Костевич, выступающая в стрельбе из пистолета, и шпажист Богдан Никишин.

Знаменосцы Украины на Олимпиаде-2020
Знаменосцы Украины на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
40
33
112
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
27
23
70
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
9
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
10
flag Франция ФранцияFR
9
12
11
32
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До закрытия Олимпиады
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