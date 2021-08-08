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Олімпіада 2020 в Токіо

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Прапор України на закритті Олімпіади-2020 довірили дворазовій призерці Ігор

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 серпня, 09:38
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Нести прапор України на закритті Олімпійських ігор в Токіо довірили дворазовій призерці Олімпіади-2020 Людмилі Лузан. Спортсменка сама не очікувала, що її удостоять такої честі
Людмила Лузан буде нести прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020
Людмила Лузан буде нести прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Лузан завоювала бронзову медаль в змаганнях каное-одинаків на дистанції 200 метрів, а потім виграла срібло в парі з Анастасією Четверикова в каное-двійці на 500 метрів.

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"Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя.

Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо й я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно!

Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни! З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади! Я дуже щаслива!", – сказала спортсменка в інтерв'ю НОК України.

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова
Людмила Лузан і Анастасія Четверікова / Фото: Reuters

Нагадаємо, на відкритті Олімпіади-2020 прапор України несли Олена Костевич, яка виступає в стрільбі з пістолета, і шпажист Богдан Нікішин.

Прапороносці України на Олімпіаді-2020
Прапороносці України на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
40
33
112
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
27
23
70
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
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