Бывшая украинка вступилась за Россию и хочет переиграть четвертьфинал Олимпиады

Наталия Гончарова, которая в 2010 году поменяла гражданство, отреагировала на ситуацию с допингом у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты в Токио

Сборная ОКР проиграла Бразилии в 1/4 финала Олимпиады / Фото: Reuters

После победы женской сборной Бразилии над ОКР со счетом 3:1 в 1/4 финала волейбольного турнира, стало известно, что диагональная нападающая бразильянок Тандара Алвес Кайшета сдала положительной допинг-тест. И в России все настоятельнее намекают, на переигровку матча.

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Пробу взяли еще 7 июля, но только сейчас появился ее результат. В поединке с россиянками Кайшета набрала 6 очков. И хоть источник ТАСС сообщает, что пересмотра результата не будет – "основанием мог стать допинг только нескольких бразильянок", в РФ скандал набирает обороты.

Бразильянка Тандара Алвес Кайшета / Фото: Getty Images

Среди самых возмущенных воспитанница украинской школы волейбола Наталия Гончарова, которая в 2010 году поменяла гражданство. И на Олимпиаде-2020 выступала за Россию.

"Должны быть четкие, понятные правила насчет объявления о допинговых нарушениях. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили ее результат и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле... А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией", — цитирует Гончарову Р-Спорт

Текущее наказание бразильской сборной ограничится тем, что погоревшая на допинге волейболистка не сможет сыграть в оставшихся матчах олимпийского турнира. Кайшета уже покинула Токио.

Первый финалист женского волейбольного турнира Игр-2020 уже определился. Им стала сборная США, обыгравшая Сербию 3:0. Во втором полуфинале Бразилия 6 августа встречается с Южной Кореей.



Все фото – Reuters