Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Разбили лицо и выбили зубы в матче против России: тяжелый день турчанки в Токио

Елена Павлова Елена Павлова
2 августа, 13:06
Копировать ссылку
Волейболистка сборной Турции Чансу Озбай сильно пострадала в поединке группового раунда на Олимпийских играх-2020 в Японии
Чансу Озбай расплатилась кровью и зубами за победу
Чансу Озбай расплатилась кровью и зубами за победу / Фото: Reuters

В матче со сборной из РФ Озбай столкнулась с игроком своей команды в пятом сете заключительного матча группы B. Ранее запрещенная "Катюша" звучала на Олимпиаде во время волейбола.

Читайте также: Не попала на Олимпиаду – зажигает в Instagram: горячие фото украинской волейболистки

Одновременно две турецкие спортсменки пытались сохранить мяч в решающем сете схватки с россиянками и очень больно столкнулись головами. Озбай потеряла несколько зубов, врачи оказали ей помощь прямо на площадке. После этого волейболистку заменили.

Но жертва турчанки не была напрасной. Встреча группы B завершилась поражением россиянок со счетом 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).

В тренде

Сборная Турции набрала девять очков и опередила Россию на одну позицию, заняв третье место в группе B. В плей-офф они встретятся со сборной Бразилии или с командой Сербии.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на "Сегодня":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
28
16
15
59
2
flag США СШАUS
21
24
16
61
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
10
32
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
14
32
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
15
48
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
11
10
12
33
7
flag Франция ФранцияFR
6
10
7
23
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
9
flag Италия ИталияIT
4
9
15
28
10
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять