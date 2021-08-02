Разбили лицо и выбили зубы в матче против России: тяжелый день турчанки в Токио

Волейболистка сборной Турции Чансу Озбай сильно пострадала в поединке группового раунда на Олимпийских играх-2020 в Японии

Чансу Озбай расплатилась кровью и зубами за победу / Фото: Reuters

В матче со сборной из РФ Озбай столкнулась с игроком своей команды в пятом сете заключительного матча группы B. Ранее запрещенная "Катюша" звучала на Олимпиаде во время волейбола.

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Одновременно две турецкие спортсменки пытались сохранить мяч в решающем сете схватки с россиянками и очень больно столкнулись головами. Озбай потеряла несколько зубов, врачи оказали ей помощь прямо на площадке. После этого волейболистку заменили.

Но жертва турчанки не была напрасной. Встреча группы B завершилась поражением россиянок со счетом 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).

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Сборная Турции набрала девять очков и опередила Россию на одну позицию, заняв третье место в группе B. В плей-офф они встретятся со сборной Бразилии или с командой Сербии.

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