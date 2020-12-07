Беларусь отстраняют от Олимпийских игр: VIP-персоны в Токио не прилетят

Причиной стали политические события в стране. Но выплаты спортсменам сохранят

Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси от Олимпийских игр, которые в 2021 году пройдут в Японии. Об этом сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

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Его слова передает агентство "Интерфакс-Украина":

"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине".

Недавно на протестах в Минске задержали еще двух знаменитых белорусских спортсменов.

При этом МОК продолжит следить за ситуацией в Беларуси и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры. Ранее сообщалось, что МОК начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов. Президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко.

Осенью звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко.

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