Свитолина с победы начала свой поход за миллионом на турнире в Индиан-Уэллсе

На престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе две украинки продолжают борьбу за ценный трофей

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Благодаря 4-му номеру посева украинка стартовала со второго раунда соревнований.

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В стартовом поединке 27-летняя теннисистка уверенно победила Терезу Мартынцову (№52 WTA) – 6:2, 7:5. Матч длился чуть больше часа.

В 1/16 турнира в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№40 WTA). Поединок состоится 10 октября.

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Индиан-Уэллс. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 7:5

Sealed with an ace



No.4 seed @ElinaSvitolina moves on in California after defeating Martincova 6-2, 7-5.#BNPPO21pic.twitter.com/yKUDd7zG8E — wta (@WTA) October 8, 2021

Добавим, что украинка Марта Костюк проиграла матч второго раунда именитой румынке Симоне Халеп (№17 WTA) – 6:7(2), 1:6.

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Сегодня в Индиан-Уэллсе третья участница из Украины Даяна Ястремская сразится против испанки Паулы Бадосы (№27 WTA). В первом круге Даяна одолела 18-летнюю Эльзу Жакемо из Франции (№374 WTA) – 6:2, 6:4.

Напомним, что теннисный турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 октября.

Лучший в истории результат украинок на турнире – выход в полуфинал Элины Свитолиной в 2019 году.

Призовые и рейтинговые очки турнира в Индиан-Уэллсе:

Чемпион: 1209 730 долларов / 1000 очков

Финалист: 640 000 долларов / 650 очков

Полуфиналист: 335 000 долларов / 390 очков

Четвертьфиналист: 175 000 долларов / 215 очков

Четвертый раунд: 92 000 долларов / 120 очков

Третий раунд: 51 895 долларов / 65 очков

Второй раунд: 29 045 долларов / 35 очков

Первый раунд: 18 155 долларов США / 1 балл

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