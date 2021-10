Свитолина с победы начала свой поход за миллионом на турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Благодаря 4-му номеру посева украинка стартовала со второго раунда соревнований.

В стартовом поединке 27-летняя теннисистка уверенно победила Терезу Мартынцову (№52 WTA) – 6:2, 7:5. Матч длился чуть больше часа.

В 1/16 турнира в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№40 WTA). Поединок состоится 10 октября.

Индиан-Уэллс. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 7:5

Sealed with an ace



No.4 seed @ElinaSvitolina moves on in California after defeating Martincova 6-2, 7-5.#BNPPO21pic.twitter.com/yKUDd7zG8E