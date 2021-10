Світоліна з перемоги розпочала свій похід за мільйоном на турнірі в Індіан-Веллсі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Завдяки 4-му номеру посіву українка стартувала з другого раунду змагань.

У стартовому поєдинку 27-річна тенісистка впевнено перемогла Терезу Мартинцову (№52 WTA) – 6:2, 7:5. Матч тривав трохи більше години.

В 1/16 фіналу турніру в Індіан-Веллсі Еліна Світоліна зіграє проти Сора Кирстя з Румунії (№40 WTA). Поєдинок відбудеться 10 жовтня.

Індіан-Веллс. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Тереза Мартінцова (Чехія) – 6:2, 7:5

Sealed with an ace



No.4 seed @ElinaSvitolina moves on in California after defeating Martincova 6-2, 7-5. # BNPPO21 pic.twitter.com/yKUDd7zG8E