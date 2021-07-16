Супергеройская свадьба: молодожены Свитолина и Монфис примерили костюмы героев комиксов

Сегодня Элина Свитолина и Гаэль Монфис станут женой и мужем. Свадьба теннисной семьи пройдет в стиле супергероев. Элина станет Супергерл, а Гаэль – Черной пантерой

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина выйдет замуж за француза Гаэля Монфиса. Свадьба будет иметь супергеройскую тематику. Кстати, накануне Свитолина показала свадебный маникюр.

Гаэль Монфис опубликовал на своей странице в Instagram фото кукол-супергероев с лицами молодоженов. Элина предстала в образе Супергерл, а Гаэль примерил на себя костюм Черной пантеры.

Также Гаэль показал открытку с датой свадьбы, 16 июля 2021 года, а также надписью мистер и миссис Монфис. Вероятно, Элина таки сдалась под натиском будущего супруга и согласилась взять его фамилию.

Кстати, накануне Элина опубликовала последнее горячее фото в статусе холостячки. Больше таких откровенных фото украинки мы не увидим.

26-летняя Элина встречается с французом с 2019 года. После первого турнира "Большого шлема" в Австралии пара решила взять паузу, но уже в начале апреля спортсмены объявили о помолвке. А потом Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж.