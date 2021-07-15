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Свитолина показала свадебный маникюр

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июля, 22:48
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Украинская теннисистка в ближайшие дни выйдет замуж за теннисиста из Франции. Они уже показали свои последние фото до бракосочетания, а теперь готовятся к церемонии
Элина Свитолина показала свадебный маникюр
Элина Свитолина показала свадебный маникюр / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина вскоре покончит с холостяцкой жизнью. Теннисистка уже опубликовала последнее фото незамужней – оно очень горячее. А сейчас в Сети появился, вероятно, свадебный маникюр красавицы.

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Свитолина опубликовала фото фиолетового маникюра и прикрепила к нему смайлик в виде сердечка.

26-летняя Элина встречается с французом с 2019 года. После первого турнира "Большого шлема" в Австралии пара решила взять паузу, но уже в начале апреля спортсмены объявили о помолвке. А потом Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж.

Предполагалось, что свадьба состоится 18 июля, но судя по посту Монфиса, уже завтра – 16-го. И где-то на побережье.

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