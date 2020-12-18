"Санта будет шалунишкой": первая теннисистка в Playboy готовит подарки на Рождество

Американская теннисистка Эшли Харклроуд не входила в мировую элиту. А ее самой высокой позицией в рейтинге WTA было 39 место в 2003 году. Однако благодаря своей привлекательной внешности она была любимицей всей мужской аудитории Северной Америки.

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Говорят, что на все турниры US Open, где играла Эшли, билеты раскупались за многие месяцы до начала состязаний. Сейчас американке 35 лет, но она находится в прекрасной форме и порадовала своих поклонников новой рождественской фотосессией в кожаных ботфортах. "Санта будет шалунишкой", – отреагировали фоловеры Эшли.

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Отметим, что в свое время Харклроуд была очень успешной юниоркой. Выигрывала в парном разряде Уимблдон-2001. В 2000 и 2001 годах Эшли считалась первой теннисисткой США среди девушек возрастной категории 18 и моложе. Однако переход во взрослый спорт дался ей очень тяжело. Она стала победительницей 13 турниров ITF, но ни одного – WTA.

Эшли стала первой профессиональной теннисисткой, которая снялась для взрослого мужского журнала. В августе 2008 года эффектная блондинка появилась на страницах Playboy. А с 2012 года работает комментатором и до сих пор востребована среди глянцевых журналов.

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Сейчас Харклроуд замужем за бывшим профессиональным теннисистом Чаком Адамсом и воспитывает двоих детей – 11-летнего сына Чарли и 9-летнюю дочь Лоретту Линн.

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