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С танцами из плена: украинская теннисистка оригинально отметила освобождение

30 января, 09:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У Леси Цуренко завершился карантин

Украинская теннисистка Леся Цуренко теперь может полноценно готовиться к Australian Open. Нашу спортсменку выпустили из карантинного плена. Вчера на свободу вышла и Марта Костюк.

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Турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля. В середине января теннисисты стали прибывать в Мельбурн и сразу попали на изоляцию. Большинство из них провели две недели в гостинице без права выхода из номера.

"Нет слов, просто эмоции", – так подписала свое видео в Instagram Цуренко. Леся покидала отель пританцовывая.

А вот так Леся тренировалась в гостиничном номере на карантине.

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Леся Цуренко уже на свободе.

Уроки, телевизор и планшет: как развлекает детей на карантине звезда украинского тенниса. Это Катерина Бондаренко рассказывала, как проводит время в заточении с двумя детьми.

Ранее мы писали, что Марта Костюк пожаловалась на карантин в Австралии: плохой wi-fi и нет велосипеда.

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теннис Леся Цуренко Australian Open теннисистка Большой шлем
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