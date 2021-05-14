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Остановите этот пожар! Свитолина поразила формой на турнире в Риме

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 мая, 12:20
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Украинская теннисистка на грунтовом турнире WTA1000 выиграла уже два матча и вышла в четвертьфинал, блеснув также и своей красотой
Элина Свитолина прекрасно выглядит и выступает в Риме
Элина Свитолина прекрасно выглядит и выступает в Риме / Фото: Reuters

Звезда украинского спорта Элина Свитолина, похоже, набрала неплохую форму. В четверг Свитолина разгромила испанку Мугурусу на турнире WTA в Риме. Одесситка выиграла в Италии два матча и прошла уже в четвертьфинал (первый круг она пропускала, имея высокий рейтинг). Третий поединок Элина проведет в пятницу вечером. Ее соперницей будет 19-летняя звезда из Польши Ига Свентек.

При этом Свитолина не забывает делиться кадрами на своей страничке в Instagram, вызывая восторг у поклонников. Даже популярная телеведущая Леся Никитюк восхитилась: "Ух!!! Остановите этот пожар".

Очередная встреча в Риме, где украинка уже дважды брала главный приз, начнется примерно в 19:00 по киевскому времени. Турнир в Италии считается репетицией перед Открытым чемпионатом Франции.

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На днях Свитолина вылетела из ТОП-5 рейтинга лучших теннисисток мира.

Напомним, недавно наша теннисистка приняла предложение Гаэля Монфиса выйти замуж. Свадьба ожидается в июле.

Смотрите, как Элина и Гаэль пели в машине во время романтической поездки:

Монфис поет со Свитолиной в машине

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