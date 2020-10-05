Как вырастить новую Элину Свитолину. Интервью с менеджером первой ракетки Украины

Элина Свитолина на втором после карантина турнире Большого шлема дошла до четвертьфинала. Если первая ракетка Украины выиграет еще хоть один матч на "Ролан Гаррос", то преодолеет отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру.

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О деньгах в спорте мы поговорили с менеджером Элины французом Стефаном Гуровым. Он – глава компании Top Five Management, которая также ведет дела, например, американки Софии Кенин (№6 мирового рейтинга), украинок Даяны Ястремской (28) и Катарины Завацкой (112). Стефан говорит, что компания ищет будущих звезд в Украине, но скептически оценивает возможности нашего рекламного рынка.

– Стефан, расскажите, как вы и ваша команда пережили период карантина? О чем думали в марте, когда все только начиналось?

– Знаете, люди ко всему привыкают. Менеджмент – это сфера, где всегда есть кризисные ситуации. Не скажу, что мы были готовы к такому повороту. Но мы всегда стараемся держать в уме форс-мажорные обстоятельства. Конечно, никто не верил, что все обретет такой масштаб.

100 лет человечество с таким не сталкивалось. Психологически это было очень сложно.

Все пережили это по-разному. Многие наши конкуренты сократили в период кризиса до 40% штата. К счастью, Top Five Management сохранила всех, никто из сотрудников не потерял работу. Мы глобальная компания и у нас есть люди, которые не находятся с нами в одной стране. Кто-то – во Франции, кто-то – в США, есть люди в Африке. Например, у нас есть отдел в Тунисе, но он хорошо пережил этот момент. За семь месяцев там зафиксирована только одна тысяча случаев. Были периоды, когда не фиксировалось ни одного случая коронавируса. Во Франции команде было тяжело. Был строгий карантин, можно было находиться только один час на улице. Французское государство подключилось и выделило огромные субсидии в области спорта и ивентов.

– Вам пришлось проводить психологическую работу с игроками?

– Если вы имеете в виду работу профессионального психолога, то такого не было. В целом, работать с психологом нужно не только во время таких ситуаций, а и в период развития игрока. Одна из наших философий – работать с юными спортсменами, молодыми надеждами. Иногда агенты и тренеры могут сами быть психологами для игрока и искать вместе решение. Например, можно найти оригинальные методы тренировок.

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В этой ситуации мы приложили определенные усилия. Например, на юге Франции некоторые игроки могли арендовать частные корты или дома, в которых есть корты. Такие решения мы находили, но и психологическая работа также велась: это были ежедневные разговоры с игроками. Мы понимаем, что когда есть трудные времена, то нужно бороться против обстоятельств.

– Как была выстроена работа игроков во время карантина?

– Каждый нашел решение. Кто-то в частных домах с кортами. Не всегда в мире были одинаковые правила во время карантина. Наша тунисская девочка, например, получила весомую помощь от государства: правительство выделило ей пустую пятизвездочную гостиницу, где были хорошие корты. Она тренировалась каждый день. Человек адаптируется к разным реалиям, никто не остановил тренировочный процесс, все поддерживали форму и старались быть в игровом тонусе.

– С точки зрения коммерции, насколько сильно пандемия ударила по теннису? Удалось ли вам посчитать финансовые потери?

– Наша индустрия потеряла очень много. Это неизбежно. Здесь и спонсоры, и турниры, которые сильно завязаны на традиционных спонсоров. Произошел эффект домино, который все поразил. Мы находимся в ситуации, когда индустрия не будет в таком же состоянии, как раньше.

Надо находить новые решения. Мир поменялся. Не надо быть слепым.

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Эта ситуация ускорила диджитализацию, появились новые формы спонсорства. Очень много компаний, которые собирались инвестировать в спорт, исчезли. Космические зарплаты, как в футболе, упали. Все начинается с нуля. Мы должны хорошо отдавать себе отчет, что нужно найти новые возможности.

Например, вы знаете, какую огромную роль в нашей индустрии играют экипировочные компании. Многие из них в контрактах прописывают пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Конечно, пандемия – это форс-мажор. Никто не думал про пандемию, но во всех документах англо-саксонских компаний в контексте форс-мажоров это слово фигурировало.

"Уимблдон" всегда был осторожным турниром и закладывал большие суммы на страховку. Представляете, сколько денег они выиграли на этом?

Когда вы не играете турниры, продажи понижаются. Система была уничтожена. Конечно, не полностью, многие надеются, что все восстановится. У ракеточных компаний за семь месяцев не было ни одной продажи. У них сейчас рестарт. Думаю, на оптимальный уровень все вернется не раньше, чем через два года.

– Элина Свитолина не играла с марта по июль. Как они набирала форму?

– Элина – чемпион. Конечно, для нее вся эта ситуация была неприятной. Но еще с первого турнира в Берлине мы увидели, что она в полном порядке. Она выиграла не у кого-нибудь, а у Петры Квитовой. Ее форма в Риме, за исключением последнего матча, была неплохой. Она уже выиграла один турнир в Мексике, и нынешний сезон прошел бы на ее привычном уровне, если бы не было всей ситуации с пандемией.

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– Еще одна украинка в туре – Даяна Ястремская. Она прогрессирует с каждым годом. В чем залог ее успеха?

– Она действительно становится сильнее с каждым годом. Даяна – очень агрессивный игрок, с характером. Она просто следует своей цели, очень погружена в себе. Именно на этом характере строится ее прогресс.

– Детей до 14 лет в Украине, как правило, финансируют родители. Что им делать дальше? Где искать финансовую поддержку?

– В Украине очень сложно найти такого партнера. Там нет компаний, которые реально помогают детям. Здесь все держится на частной инициативе. Меценаты, спонсорство, наше агентство. Мы тоже помогаем с поиском спонсоров. В Украине часто путают термин спонсорство с меценатством. Есть частные люди, которые дают деньги на развитие игрока, а есть традиционная англо-саксонская форма – компании, которые заинтересованы в теннисе и рекламируют свою продукцию. Эти деньги помогают детям в зависимости от уровня. Если такие компании, как Nike, Adidas вкладывают в ребенка, которому 14 лет, то они не возвращают эти средства. Но они создают последовательность, форму лояльности. Это "химия" между атлетом и компанией. Когда игрок будет на центральном корте большого турнира, вот тогда можно говорить о возврате инвестиций для компании. Это очень тонкий концепт, который называется лояльность между игроком и компанией. В 18 лет игрок набирает рейтинг, входит в интересные турниры, он может подписать контракт с другой компанией. Но при этом, есть и частные инвесторы, который вкладывает в определенных детей, это тоже концепт возврата инвестиций.

– Кто из украинских игроков до 18 лет сейчас интересует ваше агентство?

– Много новых игроков. В прошлом году мы подписали Елизавету Котляр, очень интересную девочку. Она очень стремительно развивается. Вообще, мы пристально следим за этим поколением. Вы знаете, у нас сейчас не стоит задача подписать кого-то просто ради подписи.

Мы ищем очень талантливых игроков, которые могут пойти по пути Элины.

Игроки топ-100, топ-80 или топ-50 нас не интересуют. Все это очень виртуально, но когда мы смотрим определенных игроков, то задаем себе вопрос: "Думаем ли мы, что она будет в топ-20?".

– Вы всегда говорили, что в Украине слабый рекламный рынок. Были какие-то надежды на то, что это изменится к лучшему?

– Нет. Когда есть такие сотрясения, как в этом году, то первый бюджет, который урезают в компаниях, это бюджет на маркетинг. Это системный процесс. Я был недавно на конференции в Киеве, и моя речь была о цикличности спортивных событий. В Киеве можно было бы проводить крупные турниры, теннисные, Формулу-1 или любой другой крупный спортивный ивент. Эта цикличность спортивных мероприятий топ-уровня имеет отражение на местной экономике. Ты становишься частью мирового круга, тебя узнают. Развивается экономика города, государства и так далее. Нужна политическая воля, системность в организации, высокое качество спортивных мероприятий. Больше осознания у топ-компаний в Украине, что нужно поддерживать спорт и своих спортсменов. Когда вы учите маркетинг, то узнаете, что проще всего добиться узнаваемости именно в спорте. Приведу пример одного из королей рекламы – Жак Сегела, агентство Havas. В конце 90-х он говорил, что когда собирается рекламное агентство на мозговой штурм, а никакая идея не приходила в голову, то проще всего было наложить продукт на любого теннисиста.

Здесь должна быть и законодательная помощь: налоговое облегчение компаний, которые инвестируют в спорт. Проблема в украинском спорте заключается в том, что все идет через частные инициативы. Пока не будет глобальных реформ, изменений системных вещей, то все останется как есть.

– Свитолина – пример того, как в Украине спортсмен может работать с брендами. Ожидаете ли вы расширения коммерческих партнеров Элины в Украине уже после кризиса?

– Мы вели много переговоров и надеемся, что когда вся ситуация с пандемией закончится, мы возобновим все и выйдем в наш традиционный ритм.

Элина – любимое лицо для украинских рекламодателей.

– Насколько реально организовать системные телетрансляции матчей Элины в Украине? Готово ли к этому украинское телевидение?

– Здесь я не скажу ничего нового. Моя позиция остается прежней. Вопрос не в телевидении, которое может организовать трансляции. Вопрос в большой теннисной публике. Должен быть рынок, который показывает системно матчи тура ATP и WTA. Все взаимосвязано: инвестиции в спорт, готовность государства и города проводить цикличные спортивные события, создать хотя бы один теннисный турнир высокого уровня в Украине. Когда появляются игроки, как Элина, тогда появляются и тысячи детей, которые интересуются теннисом. Многие из них могут и не стать теннисистами, но это уже тысячи людей, которые будут потенциальными телезрителями, потому что им просто интересен этот вид спорта. Сейчас уникальное поколение, особенно у девочек. Эти игроки создают смысл для детей, которые приходят в этот вид спорта.

Мечта стать таким же успешным спортсменом должна двигать большой интерес к теннису.

Насколько я знаю, в Украине по популярности он стоит после футбола, бокса и биатлона. Именно сейчас нужно использовать эти моменты. Я не знаю точно, как стоит вопрос телевизионных прав в Украине. Мне кажется, что когда не продают трансляции на матчи Большого шлема или турниров серии Мастерс, то это очень печально.

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