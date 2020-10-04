Что творит Свитолина! Вышла в 1/4 "Гарроса", выиграла 9 млн и попала на украинку из Аргентины

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Элина за час с небольшим справилась с хозяйкой корта Гарсией

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина стала еще на шаг ближе к главному титулу своей карьеры, который ей пока еще не покорился, – выигрышу турнира "Большого шлема". Сегодня в 1/8 финала "Ролан Гаррос" в Париже одесситка в двух сетах обыграла хозяйку корта француженку испанского происхождения Каролин Гарсию – 6:1, 6:3 – и вышла в четвертьфинал соревнований с призовым фондом 38 миллионов евро. До трофея Элине осталось взять три поединка.

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Матч Свитолина – Гарсия длился 1 час 4 минуты. За это время Элина выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-поинтов.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Заработок Свитолиной в Париже уже составил 283 500 евро – в пересчете на украинскую валюту это почти 9,5 млн грн.

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Добавим, что для Элины это третье попадание в 1/4 финала "Ролан Гаррос". Ранее на этой стадии она и выбывала из турнира.

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На сей раз соперницей Свитолиной в поединке за выход в полуфинал будет аргентинка украинского происхождения, победительница Панамериканских игр 23-летняя Надя Подороска.

Девушка, занимающая лишь 131-е место в мировом рейтинге, стала главной сенсацией нынешнего "Гарроса".

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