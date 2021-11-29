Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса

Зимняя универсиада, которая должна была пройти в Люцерне, отменена менее чем за две недели до ее начала из-за появления нового варианта COVID-19

Универсиада-2021 отменена

Организаторы объявили, что спортивное мероприятие, которое должно было пройти с 11 по 21 декабря, не состоится.

Решение было принято после того, как Швейцария ввела пограничные ограничения для путешественников из нескольких стран, где был обнаружен штамм "Омикрон".

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Австралия, Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Гонконг, Израиль и Чехия входят в число стран, командам которых пришлось бы отбывать 10-дневный карантин в Швейцарии по прибытии на Зимнюю универсиаду, пишет insidethegames.biz.

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"Учитывая официальные ограничения, Зимняя универсиада 2021 года не может состояться", – говорится в заявлении Люцерна-2021.

Первоначально Универсиада-2021 был запланирована на 21-31 января, но была перенесена почти на год из-за пандемии.

Новый штамм, который впервые появился в Африке, приводит к повторному заражению ковидом. Ученые выделяют несколько тревожных особенностей варианта: