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Зимову Універсіаду-2021 відмінили через новий штам коронавірусу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
29 листопада, 15:14
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Зимова універсіада, яка мала пройти в Люцерні, скасована менш ніж за два тижні до її початку через появу нового варіанту COVID-19
Універсіада-2021 відмінена
Універсіада-2021 відмінена

Організатори оголосили, що спортивний захід, який мав відбутися з 11 по 21 грудня, не відбудеться.

Рішення було ухвалено після того, як Швейцарія запровадила прикордонні обмеження для мандрівників із кількох країн, де було виявлено штам "Омікрон".

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Австралія, Бельгія, Данія, Велика Британія, Нідерланди, Гонконг, Ізраїль та Чехія входять до країн, командам яких довелося б відбувати 10-денний карантин у Швейцарії після прибуття на Зимову універсіаду, пише insidethegames.biz.

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"З огляду на офіційні обмеження, Зимова універсіада 2021 року не може відбутися", – йдеться у заяві Люцерна-2021.

Спочатку Універсіаду-2021 було заплановано на 21-31 січня, але було перенесено майже на рік через пандемію.

Новий штам, що вперше з'явився в Африці, призводить до повторного зараження ковідом. Вчені виділяють декілька тривожних особливостей варіанту:

  • У кілька разів заразніше "Дельти";
  • Більш стійкий до вакцин;
  • Велика кількість мутацій.

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