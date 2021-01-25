Зимние Олимпийские игры 1924 года. Как все выглядело первый раз в Шамони

В этот день 97 лет назад стартовали І зимние Олимпийские игры. Принимала их французская деревенька Шамони у подножия Альп. Причем изначально мероприятие называлось "Зимняя спортивная неделя", посвященная летней VIII Олимпиаде того же года. И лишь позже, после того, как соревнования вызвали большой интерес, МОК назвал их Олимпиадой и решил организовывать зимние Игры так же регулярно, как и летние.

Кто приехал

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До 1924 года соревнования по зимним видам спорта периодически попадали в программу летних Олимпиад. В то же время в Скандинавии с 1901 года проводили Северные игры. В Шамони своих спортсменов прислали 16 стран – 14 европейских, США и Канада. По разным оценкам их количество колеблется от 258 до 293. Открывал турнир скромный секретарь по физическому образованию Гастон Видаль.

На Играх купили 10044 билета, что позволило организаторам получить скромную прибыль. Ее современный эквивалент – около 80 тысяч долларов. Расходы же составили 2,25 млн долларов по нынешним меркам.

Приметы времени

На церемонии открытия на стадионе атлеты маршировали в спортивных костюмах со своим снаряжением на плечах: клюшками, лыжами, санями. О парадных костюмах речь тогда не шла. Церемоний награждения не было до последнего дня, когда призерам вручили медали перед заключительной речью барона Пьера де Кубертена.

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Соревнования по бобслею провели на естественном леднике, а бобы и снаряжение доставляли на вершину с помощью старой кабельной машины.

Лыжный марафон на 50 км растянулся более, чем на шесть часов. Победивший норвежец Хеуг преодолел дистанцию за 3 ч 44 мин, а последний участник приехал через два с половиной часа после него. Турнир по хоккею уверенно выиграли канадцы, забросив 122 шайбы (из них 85 безответных в первых трех матчах) и пропустив всего три.

Экзотика

Соревнования военных патрулей называют предшественником биатлона. Они были в программе только I Олимпиады. Старший и младший офицеры, а также двое рядовых должны были преодолеть 25 км на лыжах (15 – для женщин) по пересеченной местности, потом маршрут в горах и в конце стрелять по целям из винтовок. Старший офицер был вооружен пистолетом, но в стрельбе участия не принимал. Суммарный вес ранцев команды должен был превышать 24 кг.

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Герои-первопроходцы

По три золотые медали завоевали финн Клас Тунберг (на фото) и норвежец Торлейф Хеуг. Тунберг все пять наград (еще по одной серебряной и бронзовой) взял в беге на коньках, а Хеуг две добыл в лыжных гонках, а одну – в двоеборье (гонки и прыжки с трамплина).

Первым зимним олимпийским чемпионом стал конькобежец Чарльз Джетроу из США, победивший на дистанции 500 м. Именно в беге на коньках разыграли больше всего комплектов медалей – пять.

Медаль через 50 лет

Через полстолетия после соревнований в Шамони норвежский историк Якоб Хаге обнаружил ошибку в судейских протоколах в прыжках с трамплина. МОК изменил результаты, в результате чего объявленный ранее бронзовым Хеуг переместился на четвертую позицию, а его место занял американец норвежского происхождения Андерс Хауген. На специальной церемонии в Осло 12 сентября 1974 года дочь мертвого к тому времени Хеуга передала медаль 83-летнему Хаугену.

Медальный зачет

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В Шамони разыграли 16 комплектов медалей в 9 видах спорта: фигурном катании, хоккее, бобслее, конькобежном спорте, керлинге, лыжных гонках и лыжном двоеборье, прыжках с трамплина и гонках военных патрулей. Из 16 держав-участниц награды получили 10 стран. Причем, керлинг и старт патрулей считались показательными.

В споре лидеров Норвегия и Финляндия завоевали по 4 "золота", но норвежцы обошли конкурентов за счет большего количества "серебряных наград – 7 против 4. По две золотые медали у Австрии и Швейцарии, одна – у США.

Украинский след

Соревновались в Шамони и два украинца. Львовянин Степан Витковский в составе сборной Польши сначала участвовал в гонке военных патрулей, но команда сошла с дистанции из-за того, что капитан сломал лыжу. После этого Степан заявился в лыжную гонку на 50 км и финишировал 21-м, хотя никогда не бегал на такие длинные дистанции. Интересно, что летом он играл в футбол, а зимой работал инструктором по горнолыжному спорту.

В составе команды США украинец по национальности Валентин Билас занял шестое место в забеге на коньках на 5000 м.

Смотрите сюжет МОК о первой зимней Олимпиаде:

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Смотрите сюжет о зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее:

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