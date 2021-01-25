Зимові Олімпійські ігри 1924 року. Як все виглядало перший раз в Шамоні

У цей день 97 років тому стартували І зимові Олімпійські ігри. Брала їх французька село Шамоні біля підніжжя Альп. Причому спочатку захід називався "Зимовий спортивний тиждень", присвячений літній VIII Олімпіаді того ж року. І лише пізніше, після того, як змагання викликали великий інтерес, МОК назвав їх Олімпіадою і вирішив організовувати зимові Ігри так само регулярно, як і літні.

Хто приїхав

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До 1924 року змагання з зимових видів спорту періодично потрапляли в програму літніх Олімпіад. У той же час в Скандинавії з 1901 року проводили Північні гри. В Шамоні своїх спортсменів прислали 16 країн – 14 європейських, США і Канада. За різними оцінками їх кількість коливається від 258 до 293. Відкривав турнір скромний секретар з фізичного освіти Гастон Відаль.

На Іграх купили 10044 квитка, що дозволило організаторам отримати скромний прибуток. Її сучасний еквівалент – близько 80 тисяч доларів. Витрати ж склали 2,25 млн доларів за нинішніми мірками.

Прикмети часу

На церемонії відкриття на стадіоні атлети марширували в спортивних костюмах зі своїм спорядженням на плечах: ключками, лижами, саньми. Про парадних костюмах тоді не йшлося. Церемоній нагородження не було до останнього дня, коли призерам вручили медалі перед заключною промовою барона П'єра де Кубертена .

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Змагання з бобслею провели на природному льодовику, а боби і спорядження доставляли на вершину за допомогою старої кабельної машини.

Лижний марафон на 50 км розтягнувся більш, ніж на шість годин. Переміг норвежець Хеуг подолав дистанцію за 3 год 44 хв, а останній учасник приїхав через два з половиною години після нього. Турнір з хокею впевнено виграли канадці, закинувши 122 шайби (з них 85 сухих в перших трьох матчах) і пропустивши всього три.

Екзотика

Змагання військових патрулів називають попередником біатлону. Вони були в програмі тільки I Олімпіади. Старший і молодший офіцери, а також двоє рядових повинні були подолати 25 км на лижах (15 – для жінок) по пересіченій місцевості, потім маршрут в горах і в кінці стріляти по цілям з гвинтівок. Старший офіцер був озброєний пістолетом, але в стрільбі участі не брав. Сумарна вага ранців команди повинен був перевищувати 24 кг.

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Герої-першопрохідці

За три золоті медалі завоювали фін Клас Тунберг (на фото) і норвежець Торлейф Хеуг. Тунберг все п'ять нагород (ще по одній срібній та бронзовій) взяв у бігу на ковзанах, а Хеуг дві добув в лижних гонках, а одну – в двоєборстві (гонки і стрибки з трампліну).

Першим зимовим олімпійським чемпіоном став ковзаняр Чарльз Джетроу з США, який переміг на дистанції 500 м. Саме в бігу на ковзанах розіграли найбільше комплектів медалей – п'ять.

Медаль через 50 років

Через півстоліття після змагань в Шамоні норвезький історик Якоб Хаге виявив помилку в суддівських протоколах в стрибках з трампліну. МОК змінив результати, в результаті чого оголошений раніше бронзовим Хеуг перемістився на четверту позицію, а його місце зайняв американець норвезького походження Андерс Хауген. На спеціальній церемонії в Осло 12 вересня 1974 року дочка мертвого на той час Хеуга передала медаль 83-річному Хаугену.

Медальний залік

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В Шамоні розіграли 16 комплектів медалей у 9 видах спорту: фігурне катання, хокей, бобслеї, ковзанярському спорті, керлінгу, лижних гонках і лижному двоєборстві, стрибках з трампліну і гонках військових патрулів. З 16 держав-учасниць нагороди отримали 10 країн. Причому, керлінг і старт патрулів вважалися показовими.

У суперечці лідерів Норвегія і Фінляндія завоювали по 4 "золота", але норвежці обійшли конкурентів за рахунок більшої кількості "срібних нагород – 7 проти 4. По дві золоті медалі у Австрії та Швейцарії, одна – у США.

Український слід

Змагалися в Шамоні і два українці. Львів'янин Степан Вітковський в складі збірної Польщі спочатку брав участь в гонці військових патрулів, але команда зійшла з дистанції через те, що капітан зламав лижу. Після цього Степан заявився в лижну гонку на 50 км і фінішував 21-м, хоча ніколи не бігав на такі довгі дистанції. Цікаво, що влітку він грав в футбол, а взимку працював інструктором з гірськолижного спорту.

У складі команди США українець за національністю Валентин Білас посів шосте місце в забігу на ковзанах на 5000 м.

Дивіться сюжет МОК про першу зимову Олімпіаду:

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Дивіться сюжет про зимові Олімпійські ігри-2018 у Південній Кореї:

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