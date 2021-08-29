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Занялся сексом, нарушив меры безопасности: регбиста наказали за любовные утехи

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 августа, 12:09
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Австралийский регбист занялся сексом со своей девушкой в туалете ресторана, за что получил огромный штраф и может покинуть команду
Майл и Адам развлекались в туалете
Майл и Адам развлекались в туалете

В нелепую ситуацию попал австралийский регбист Адам Эллиот. Он оштрафован на 10 тысяч долларов за несоблюдение протоколов безопасности во время пандемии. Спортсмен занялся сексом в туалете.

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Охрана ресторана города Голд-Кост обнаружила Адама во время сексуальных утех с регбисткой Майл Бойл.

Любовники утверждали, что просто целовались. Но охране пришлось взломать двери, за которыми слышались громкий стоны. После чего Адама с голым торсом выгнали на улицу.

Однако штрафом наказание для регбиста может не ограничиться. Клуб Кентербери Булдогс думает разорвать контракт с Эллиотом, ведь это не первый сексуальный скандал.

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В марте этого года Адам пошел на вечеринку к партнеру по команде Майклу Лихаа. Где в итоге занялся сексом с девушкой Лихаа.

Тогда Адам тоже извинялся перед всей командой и говорил, что виной всему — алкоголь. Однако лечение от алкозависимости не дало результатов, и регбист попал в новый скандал.

Ранее мы рассказывали, что обнаженные девушки сделали селфи с Уэйном Руни, пока он спал.

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