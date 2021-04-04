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Вот вам и Газпром – детям! На детских соревнованиях в России обрушилась крыша арены (видео)

4 апреля, 17:57

Олег Люлька Олег Люлька

Лишь чудом никто не пострадал

В российском Кирове крыша спорткомплекса обрушилась прямо во время детских соревнований. Только по случайному стечению обстоятельств, погибших и пострадавших нет.

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ЧП случилось в легкоатлетическом манеже "Вересники". Смотрите, как рухнула часть кровли:

По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления мокрого снега и влаги на крыше комплекса. Прокуратура организовала проверку с целью дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц спорткомплекса.

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Как сообщает Mash, руководство комплекса утверждает, что снег с крыши убирали регулярно. Также они заявили, что крыша проломилась над складским помещением, однако на видео видно, что это не так – кровля рухнула в метре от пробегавших в этот момент по беговым дорожкам спортсменов, один из которых в ужасе схватился за голову и тут же помчал к выходу с арены.

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Символично, что на стене рядом с местом, где случилось обрушение, красуется огромное полотно с надписью: "Газпром – детям".

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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легкая атлетика Россия стадион крыша обрушение киров
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