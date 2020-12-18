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Украинский кикбоксер эффектно защитил титул чемпиона мира

18 декабря, 18:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

29-летний Роман Крыкля победил румынского соперника в Сингапуре

Сегодня украинец Роман Крыкля подтвердил звание чемпиона мира по кикбоксингу по версии промоушена One Championship. 29-летний уроженец Харьковской области выступает в весе до 102 кг и свой титул завоевал еще в прошлом году. Длительное время он не выступал из-за пандемии, в начале декабря титульный бой украинского кикбоксера сорвался из-за коронавируса.

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И вот 18 декабря Крыкля вновь вышел на ринг в Сингапуре и уверенно победил румына Андрея Стойку. По итогам пяти раундов все трое судей отдали преимущество Роману по очкам. После поединка украинец передал привет родственникам и своей стране, но отметил, что очень волновался, как новичок. Вероятно, из-за долгого простоя и пребывания на карантине.

На профессиональном ринге Крыкля выступает с 2011 года. На его счету 31 победа и пять поражений. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза во втором раунде.

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кикбоксер чемпион мира кикбоксинг Роман Крыкля
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