Украинский кикбоксер эффектно защитил титул чемпиона мира

Сегодня украинец Роман Крыкля подтвердил звание чемпиона мира по кикбоксингу по версии промоушена One Championship. 29-летний уроженец Харьковской области выступает в весе до 102 кг и свой титул завоевал еще в прошлом году. Длительное время он не выступал из-за пандемии, в начале декабря титульный бой украинского кикбоксера сорвался из-за коронавируса.

Реклама

И вот 18 декабря Крыкля вновь вышел на ринг в Сингапуре и уверенно победил румына Андрея Стойку. По итогам пяти раундов все трое судей отдали преимущество Роману по очкам. После поединка украинец передал привет родственникам и своей стране, но отметил, что очень волновался, как новичок. Вероятно, из-за долгого простоя и пребывания на карантине.

На профессиональном ринге Крыкля выступает с 2011 года. На его счету 31 победа и пять поражений. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза во втором раунде.

Ранее самая быстрая девушка Европы вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу.

Реклама

Смотрите, как украинец Роман Головатюк побеждал в кикбоксинге:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама