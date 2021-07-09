11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Украинка поднимается на гору-убийцу: при штурме этой вершины погибает каждый четвертый

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 июля, 17:17
Копировать ссылку
Накануне 30-летия независимости Украины первая украинка на Эвересте Ирина Галай поднимается на Дикую гору – вторую вершину планеты
Ирина Галай поднимается на гору-убийцу накануне Дня независимости
Ирина Галай поднимается на гору-убийцу накануне Дня независимости / Фото: Instagram

Знаменитая альпинистка Ирина Галай, которая стала первой украинкой на Эвересте, готовится покорить новую высоту! Ирина отправилась в Пакистан, где в составе украино-непальской экспедиции предпримет попытку подняться на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори).

Высота этой вершины – 8 611 метров. Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов – горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть, восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Справка Wikipedia. Чогори – вторая по высоте горная вершина Земли (после Эвереста). Самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Кашмира (контролируемые Пакистаном Северные территории) и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. По данным на июнь 2018 года уровень смертности составил 23 % на 367 попыток восхождений. Чогори стала последним восьмитысячником, покоренным в зимний период.

Чогори – вторая по высоте горная вершина Земли
Чогори – вторая по высоте горная вершина Земли / Фото: Getty Images

Впрочем, Ирину такая статистика не пугает.

"Я много лет мечтаю подняться на К2. В мире альпинистов это считается более серьезным достижением, чем взойти на Эверест. Это как в боксе – можно выиграть Олимпиаду, а можна стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Мы планировали организовать восхождение в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Зато теперь экспедицию приурочили к 30-летию Независимости Украины, ведь еще ни одна украинка не была на вершине К2".

Ирина Галай. Первая украинка на Эвересте
Ирина Галай. Первая украинка на Эвересте / Фото: Instagram

В составе экспедиции трое украинцев – Ирина Галай, Дмитрий Семеренко (днепрянин поднялся на Эверест в 2018 году) и известный фотограф Назарий Кривошеев, который родился в Коломые, но последние 15 лет живет в Германии. Консультант группы – обладатель профессиональной награды "Золотой Ледоруб" Никита Балабанов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять