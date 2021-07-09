Украинка поднимается на гору-убийцу: при штурме этой вершины погибает каждый четвертый

Накануне 30-летия независимости Украины первая украинка на Эвересте Ирина Галай поднимается на Дикую гору – вторую вершину планеты

Ирина Галай поднимается на гору-убийцу накануне Дня независимости / Фото: Instagram

Знаменитая альпинистка Ирина Галай, которая стала первой украинкой на Эвересте, готовится покорить новую высоту! Ирина отправилась в Пакистан, где в составе украино-непальской экспедиции предпримет попытку подняться на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори).

Высота этой вершины – 8 611 метров. Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов – горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть, восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Справка Wikipedia. Чогори – вторая по высоте горная вершина Земли (после Эвереста). Самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Кашмира (контролируемые Пакистаном Северные территории) и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. По данным на июнь 2018 года уровень смертности составил 23 % на 367 попыток восхождений. Чогори стала последним восьмитысячником, покоренным в зимний период.

Чогори – вторая по высоте горная вершина Земли / Фото: Getty Images

Впрочем, Ирину такая статистика не пугает.

"Я много лет мечтаю подняться на К2. В мире альпинистов это считается более серьезным достижением, чем взойти на Эверест. Это как в боксе – можно выиграть Олимпиаду, а можна стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Мы планировали организовать восхождение в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Зато теперь экспедицию приурочили к 30-летию Независимости Украины, ведь еще ни одна украинка не была на вершине К2".

Ирина Галай. Первая украинка на Эвересте / Фото: Instagram

В составе экспедиции трое украинцев – Ирина Галай, Дмитрий Семеренко (днепрянин поднялся на Эверест в 2018 году) и известный фотограф Назарий Кривошеев, который родился в Коломые, но последние 15 лет живет в Германии. Консультант группы – обладатель профессиональной награды "Золотой Ледоруб" Никита Балабанов.