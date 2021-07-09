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Українка піднімається на гору-вбивцю: при штурмі цієї вершини гине кожен четвертий

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 липня, 17:17
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Напередодні 30-річчя незалежності України перша українка на Евересті Ірина Галай піднімається на Дику гору – другу вершину планети
Ірина Галай піднімається на гору-вбивцю напередодні Дня незалежності
Ірина Галай піднімається на гору-вбивцю напередодні Дня незалежності / Фото: Instagram

Відома альпіністка Ірина Галай, яка стала першою українкою на Евересті, готується підкорити нову висоту! Ірина відправилася в Пакистан, де в складі україно-непальської експедиції зробить спробу піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (Чогорі).

Висота цієї вершини – 8 611 метрів. Через надзвичайну складність сходження К2 також називають Дикої горою, а в світі альпіністів – горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Тобто, сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчувалося трагедією.

Довідка Wikipedia. Чогорі – друга за висотою гірська вершина Землі (після Евересту). Найпівнічніший восьмитисячник світу. Знаходиться в хребті Балторо на кордоні Кашміру (контрольовані Пакистаном Північні території) і Синьцзян-Уйгурського автономного району Китаю. За даними на червень 2018 року рівень смертності становив 23% на 367 спроб сходжень. Чогорі стала останнім восьмитисячником, підкореним в зимовий період.

Чогорі – друга за висотою гірська вершина Землі
Чогорі – друга за висотою гірська вершина Землі / Фото: Getty Images

Втім, Ірину така статистика не лякає.

"Я багато років мрію піднятися на К2. У світі альпіністів це вважається більш серйозним досягненням, ніж зійти на Еверест. Це як в боксі – можна виграти Олімпіаду, а можна стати абсолютним чемпіоном світу серед професіоналів. Ми планували організувати сходження в минулому році, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Зате тепер експедицію приурочили до 30-річчя Незалежності України, адже ще жодна українка не була на вершині К2".

Ірина Галай. Перша українка на Евересті
Ірина Галай. Перша українка на Евересті / Фото: Instagram

У складі експедиції троє українців – Ірина Галай, Дмитро Семеренко (дніпрянин піднявся на Еверест в 2018 році) і відомий фотограф Назарій Кривошеєв, який народився в Коломиї, але останні 15 років живе в Німеччині. Консультант групи – володар професійної нагороди "Золотий льодоруб" Микита Балабанов.

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