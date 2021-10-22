Убивший украинку Алек Болдуин ушел из футбола, но спорт не забросил

Известный американский актер Алек Болдуин случайно застрелил украинского оператора Галину Хатчинс во время сьемок нового фильма. Болдуин мог стать футболистом и до сих пор увлекается спортом

Алек Болдуин увлекается спортом

Трагический инцидент произошел на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять из пистолета с холостыми патронами.

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Алек Болдуин вырос в многодетной семье. У него есть три младших брата Дэниел, Уильям и Стивен, все – актеры, и две сестры Элизабет и Джейн Энн.

В молодые годы Уильям и Стивен занимались борьбой и даже входили в университетскую команду Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне.

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Алек же выбрал американский футбол. Возможно, из-за того, что его отец был школьным футбольным тренером. Болдуин-младший занимался под руководством известного американского тренера Боба Рейфснайдера, который был включен в Зал славы студенческого футбола. Но в последствии Алек выбрал актерское ремесло.

Тем не менее, Алек не забросил спорт. Он регулярно играет с друзьями и родственниками в футбол, а в 2012 году вручал "футбольные оскары" лучшим игрокам НФЛ (Национальной футбольной лиги).

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Также Болдуин несколько лет подряд принимает участие в благотворительном матче по софтболу (разновидность бейсбола) и зарекомендовал себя очень хорошим игроком.

Кроме этого, Болдуин поддерживает благотворительную организацию Национальную ассоциацию юношеского тенниса, которая обеспечивает бесплатные занятия теннисом для малообеспеченных детей.

А еще в 2015 году Болдуин снялся в фильме "Защитник" с Уиллом Смитом о патологоанатоме, пытающимся привлечь внимание к проблемам повреждения мозга профессиональными игроками в американский футбол.