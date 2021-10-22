21 жовтня 22:00
ЦСКА Софія 0
Зоря 1
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💡 Велике оновлення мереж 📽 Голлівудська трагедія 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Алек Болдвін, який убив українку, пішов з футболу, але спорт не закинув

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
22 жовтня, 13:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий американський актор Алек Болдвін випадково застрелив українського оператора Галину Хатчінс під час зйомок нового фільму. Болдвін міг стати футболістом і досі захоплюється спортом
Алек Болдуін захоплюється спортом
Алек Болдуін захоплюється спортом

Трагічний інцидент стався на знімальному майданчику вестерна "Іржа". Болдвін повинен був стріляти з пістолета з холостими патронами.

Читайте також: Що відомо про українку, яку на зйомках застрелив Алек Болдвін

Реклама

Алек Болдвін виріс у багатодітній родині. У нього є три молодших брата Деніел, Вільям і Стівен, всі – актори, і дві сестри Елізабет і Джейн Енн.

В молоді роки Вільям і Стівен займалися боротьбою і навіть входили в університетську команду Університет штату Нью-Йорк в Бінгемтоні.

Реклама

Алек же вибрав американський футбол. Можливо, через те, що його батько був шкільним футбольним тренером. Болдвін-молодший займався під керівництвом відомого американського тренера Боба Рейфснайдера, який був включений в Зал слави студентського футболу. Але надалі Алек вибрав акторське ремесло.

Проте, Алек не закинув спорт. Він регулярно грає з друзями і родичами в футбол, а в 2012 році вручав "футбольні оскари" кращим гравцям НФЛ (Національної футбольної ліги).

Реклама

Реклама за участю Болдвіна

Також Болдвін кілька років поспіль бере участь у благодійному матчі з софтболу (різновид бейсболу) і зарекомендував себе дуже хорошим гравцем.

Крім цього, Болдвін підтримує благодійну організацію Національну асоціацію юнацького тенісу, яка забезпечує безкоштовні заняття тенісом для малозабезпечених дітей.

А ще в 2015 році Болдвін знявся у фільмі "Захисник" з Уіллом Смітом про патологоанатома, який намагався привернути увагу до проблем пошкодження мозку професійними гравцями в американський футбол.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Барселона

24 жовт

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

24 жовт

18:30

Ліверпуль

3.08

3.78

2.34
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти