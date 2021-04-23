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Скажите, вам все нравится? Украинская чемпионка недовольна телом после троих детей

23 апреля, 19:12

Елена Павлова Елена Павлова

Легкоатлетка Наталья Добрынская отправляется с семьей на месяц на Кипр, где собирается привести себя в порядок и вернуть фигуру мечты

Наталья Добрынская

Наталья Добрынская / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка 2008 года по многоборью и мама троих детей Наталья Добрынская призналась, что не очень довольна своим телом. Хотя легкоатлетка регулярно ходит в тренажерный зал и увлеклась велоспортом. Поэтому 38-летняя Наталья бросает себе вызов. Ранее Добрынская получила именную звезду на специальной аллее.

"Скажите, вам все нравится? Мне – нет... И с этим надо что-то делать. Я сейчас о себе. Мне не нравится то, в каком состоянии мое тело. В спортивном прошлом я никогда об этом не думала. Но сейчас думаю постоянно! Конечно, это еще и возраст, ну и трое маленьких любимых детей добавили. Когда-то можно было пробежать кросс и сразу норм. А сейчас все гораздо сложнее", – призналась Наталья в Instagram

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Легкоатлетка рассказала, что отправляется с семьей на месяц на Кипр, и там у нее грандиозные планы: "Я буду следить за питанием, и спорт, спорт, спорт... Я мечтаю о теле, которое живет в моем воображении! Да, мне нравятся мышцы, рельеф, все эти кубики и прорисовки, И я знаю, насколько это непросто. Если не получится? Если не смогу? К черту...Я попробую! И сделаю все возможное! Фото до и после не обещаю, но все может быть".

Ранее олимпийская чемпионка расписала детскую: "Какое же это удовольствие – рисовать! А особенно для ребенка".

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