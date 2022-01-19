18 января 22:00 Онлайн
Брайтон 1
Челси 1
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Сборную Украины покинул главный тренер

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 11:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Немецкий специалист Михаэль Биглер покинул пост главного тренера сборной Украины по гандболу после вылета с мужского чемпионата Европы-2022
Михаэль Биглер
Михаэль Биглер / Фото: Федерация гандбола Украины

60-летний немец Михаэль Биглер подал в отставку с поста наставника гандбольной сборной Украины после неудачного выступления на мужском Евро-2022 в Венгрии, где наша команда проиграла Сербии (23:31), Франции (23:36) и Хорватии (25:38) и заняла последнее место в группе.

Читайте также: Гордон назвал Шеве команду, в которую точно не стоит идти

Реклама

"Было честью и большим удовольствием сотрудничать с Федерацией гандбола Украины. Я сказал игрокам и Федерации: дайте этим ребятам время, они будут развиваться", – сказал Биглер.

Биглера на посту тренера мужской гандбольной сборной Украины заменит Вячеслав Лочман, сообщает официальный сайт ФГУ.

Отметим, что в 2015 году сборная Польши под руководством Михаэля Биглера завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Но в Украине у немца не сложилось.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Лестер

Сегодня

21:30

Тоттенхэм

3.00

3.35

2.45

Валенсия

Сегодня

22:30

Севилья

3.30

3.15

2.31
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
581
2
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
3
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
470
4
Тарьей Бё Тарьей Бё
404
5
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
379
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
499
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
451
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять