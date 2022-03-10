Пьяный снукерист устроил дебош на церемонии открытия крутого турнира

Роберт Милкинс праздновал день рождения и выпил лишнего, после чего вляпался в неприятную историю и попал в больницу

Роберт Милкинс / Фото: theguardian.com

В турецкой Анталье стартовал турнир серии "Мастерс" по снукеру. Британец Роберт Милкинс как раз в этот день отмечал 46-летие, и немножко не рассчитал свои силы.

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Спортсмен пришел на церемонию открытия турнира в состоянии алкогольного опьянения. Устроил разборки с главой Профессиональной ассоциации бильярда и снукера Джейсоном Фергюсоном.

А потом пошел в туалет, откуда его уже забрали в больницу.

"Я выпил слишком много. У меня было такое состояние, что я не понимал, где нахожусь. Это был мой день рождения, я довольно долго пил – впрочем, это не оправдание", – заявил Роберт.

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