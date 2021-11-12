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Пузырь не спас от коронавируса. Спортсмены заразились в олимпийском Китае

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 ноября, 13:47
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Два саночника из России сдали положительный тест на COVID-19, они приехали на предолимпийские соревнования
Игры в Пекине начнутся 4 февраля
Игры в Пекине начнутся 4 февраля / Фото: REUTERS

Российский саночник Роман Репилов сдал положительный тест на коронавирус во время подготовки к первому этапу Кубка мира, который 20-21 ноября пройдет в Яньцине. Ранее там едва не погиб польский саночник.

А потом стало известно о заражении COVID-19 Павла Репилова – брата Романа, сообщает Чемпионат.

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25-летний Роман Репилов является трехкратным чемпионом мира и пятикратным призером чемпионатов Европы по санному спорту.

Читайте также: Словно в фильме ужасов: люди в скафандрах, все оцеплено полицией. Олимпийцы в шоке от Пекина-2022

Яньцин – холмистый район в 75 километрах к северо-западу от центра Пекина. Он изобилует термальными источниками, национальными парками и лыжными курортами. Здесь находится Бадалин – самый посещаемый отрезок Великой Китайской стены. Спортивные объекты Яньцина примут олимпийские соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, скелетону и санному спорту.

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Ранее мы писали, что олимпийцев в Китае загонят в "пузырь"! Власти приготовили строгие правила для участников зимней Олимпиады, которая начнется 4 февраля. По таким же правилам живут атлеты, которые приезжают на предолимпийские соревнования.

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