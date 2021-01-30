Пранк года! Лыжник разыграл журналистку, которая не понимала финского языка

Забавным вышло интервью финского лыжника Ийво Нисканена и шведской журналистки Моа Йорнмарке. Они говорили о разном и на разных языках.

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Нисканен решил подшутить над девушкой. Она задала ему вопросы о гонке на английском языке, а Ийво отвечал на финском. Но не о соревнованиях, а о личной жизни партнера по команде Лаури Леписто, сообщает sport24.

- Ийво, как складывалась для тебя гонка сегодня?

- Интересный вопрос. У Лаури Леписто по-прежнему нет подружки. Мы с парнями немного удивлены этим. Непросто найти хорошую девушку, но сейчас все выглядит так, будто он пользуется популярностью.

- Отрыв сильнейших до тебя довольно велик, что ты думаешь об этом?

- Да, он умный парень, лучше всего связаться с ним через Instagram. Совета получше я дать не могу. Им интересуются многие. Посмотрим, как все будет. Очень интересно, чем закончится эта сага.

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"Там и тогда я ничего не поняла. Я же не знаю ни слова по-фински, а он отвечал очень серьезно. Считаю, что это было очень круто. Никаких обид. Но в будущем, пожалуй, будем делать интервью на английском", – прокомментировала интервью Йорнмарке.

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