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Пранк року! Лижник розіграв журналістку, яка не розуміла фінської мови

30 січня, 09:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ійво Нісканен замість відповідей про гонку розповідав про партнера по команді

Кумедним вийшло інтерв'ю фінського лижника Ійво Нісканена і шведської журналістки Моа Йорнмарке. Вони говорили про різне і різними мовами.

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Нісканен вирішив пожартувати над дівчиною. Вона задала йому запитання про гонку англійською мовою, а Ійво відповідав фінською. Але не про змагання, а про особисте життя партнера по команді Лаурі Лепісто, повідомляє sport24

- Ійво, як складалася для тебе гонка сьогодні?
- Цікаве питання. У Лаурі Лепісто, як і раніше, немає подружки. Ми з хлопцями трохи здивовані цим. Непросто знайти хорошу дівчину, але зараз все виглядає так, ніби він користується популярністю.

- Відрив найсильніших до тебе досить великий, що ти думаєш про це?
- Так, він розумний хлопець, найкраще зв'язатися з ним через Instagram. Ради краще я дати не можу. Ним цікавляться багато. Подивимося, як все буде. Дуже цікаво, чим закінчиться ця сага.

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"Там і тоді я нічого не зрозуміла. Я ж не знаю ані слова по-фінськи, а він відповідав дуже серйозно. Вважаю, що це було дуже круто. Жодних образ. Але надалі, мабуть, робитимемо інтерв'ю англійською", – прокоментувала інтерв'ю Йорнмарке.

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