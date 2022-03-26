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После трех недель под обстрелами. Украинская пара вышла в финал ЧМ по фигурному катанию

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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26 марта, 09:28
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На мировом первенстве по фигурному катанию Александра Назарова и Максим Никитин попали в топ-20
Александра Назарова и Максим Никитин посвятили свое выступление всем украинцам
Александра Назарова и Максим Никитин посвятили свое выступление всем украинцам / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит во французском Монпелье, прошли соревнования по танцам на льду.

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Украину в этой дисциплине представляла пара Александры Назаровой и Максима Никитина. Еще в феврале украинцы выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине, а затем вернулись в родной Харьков.

Там спортсмены встретили начало войны. Назаровой удалось покинуть город в первые дни российской агрессии. Максим Никитин не смог вовремя эвакуироваться и более трех недель находился под обстрелами путинских орок.

В результате Никитин сумел выехать из осажденного российскими захватчиками Харькова и добраться до французского Монпелье. У спортсменов абсолютно не было времени на подготовку к соревнованиям. Более того, у них даже не было костюмов для выступления. Назарова и Никитин откатали программу в тренировочной форме.

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Но несмотря на все сложности, Александра и Максим получили от судей оценку 67.70 баллов. Этот результат в итоге стал 16-м и достаточным для выхода в финал.

Свое выступление Никитин и Назарова посвятили всем украинцам, которые пострадали от агрессии России.

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"Это выступление было не только для нас, но и для всех украинцев. Надеемся, что поддержка от всех зрителей на трибунах поможет всей стране.

Мы оставили Украину машиной (в течение восьми дней мы преодолели 600 км). Многие выезжают, поэтому это заняло немного времени. Потом мы улетели из Варшавы в Монпелье, это было нетрудно.

Это непростое время. Не только для Украины, но и всего мира. Хотим сказать всему миру быть осмотрительными, поскольку русский фашизм может достичь других стран", – цитирует Никитина Суспильне.Спорт.

Отметин, что трибуны тепло встретили выступление украинцев. Многие зрители пришли с украинскими флагами, в знак поддержки нашей страны.

Ранее мы сообщали, что украинский фигурист Иван Шмуратко своим выступлением на ЧМ в Монпелье вызвал настоящий фурор на трибунах.

Иван Шмуратко получил огромную поддержку от зрителей на ЧМ в Монпелье
Иван Шмуратко получил огромную поддержку от зрителей на ЧМ в Монпелье / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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