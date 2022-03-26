После трех недель под обстрелами. Украинская пара вышла в финал ЧМ по фигурному катанию

На мировом первенстве по фигурному катанию Александра Назарова и Максим Никитин попали в топ-20

Александра Назарова и Максим Никитин посвятили свое выступление всем украинцам / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит во французском Монпелье, прошли соревнования по танцам на льду.

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Украину в этой дисциплине представляла пара Александры Назаровой и Максима Никитина. Еще в феврале украинцы выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине, а затем вернулись в родной Харьков.

Там спортсмены встретили начало войны. Назаровой удалось покинуть город в первые дни российской агрессии. Максим Никитин не смог вовремя эвакуироваться и более трех недель находился под обстрелами путинских орок.

В результате Никитин сумел выехать из осажденного российскими захватчиками Харькова и добраться до французского Монпелье. У спортсменов абсолютно не было времени на подготовку к соревнованиям. Более того, у них даже не было костюмов для выступления. Назарова и Никитин откатали программу в тренировочной форме.

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Но несмотря на все сложности, Александра и Максим получили от судей оценку 67.70 баллов. Этот результат в итоге стал 16-м и достаточным для выхода в финал.

Свое выступление Никитин и Назарова посвятили всем украинцам, которые пострадали от агрессии России.

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"Это выступление было не только для нас, но и для всех украинцев. Надеемся, что поддержка от всех зрителей на трибунах поможет всей стране. Мы оставили Украину машиной (в течение восьми дней мы преодолели 600 км). Многие выезжают, поэтому это заняло немного времени. Потом мы улетели из Варшавы в Монпелье, это было нетрудно. Это непростое время. Не только для Украины, но и всего мира. Хотим сказать всему миру быть осмотрительными, поскольку русский фашизм может достичь других стран", – цитирует Никитина Суспильне.Спорт.

Отметин, что трибуны тепло встретили выступление украинцев. Многие зрители пришли с украинскими флагами, в знак поддержки нашей страны.

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Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.



Un message fort, acclamé par la foule française. pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022

Ранее мы сообщали, что украинский фигурист Иван Шмуратко своим выступлением на ЧМ в Монпелье вызвал настоящий фурор на трибунах.