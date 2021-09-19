22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Полный комплект Лузан: Украина завоевала пятую медаль на чемпионате мира в Дании

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
19 сентября, 15:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские гребчихи завоевали пятую медаль для сборной Украины на чемпионате мира в Копенгагене
Сборная Украины завоевала пятую медаль на ЧМ в Дании
Сборная Украины завоевала пятую медаль на ЧМ в Дании / Фото: Федерация каноэ Украины

Бронзовую медаль в каноэ-четверке на дистанции 500 м завоевали Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова с результатом 1.49,79.

Читайте также: Еще два золота и серебро! Украинские гребцы штампуют медали на чемпионате мира в Дании

Реклама

Для Людмилы Лузан эта медаль стала третьей (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая) на одном чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании.

Это рекордное достижение в истории украинской гребли, ранее никому не удавалось достичь такого результата.

Реклама

Для Юлии и Елены это первые в карьере медали чемпионата мира.

У сборной Украины на данный момент пять медалей на чемпионате мира в Копенгагене (3 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая)!

Реклама

Украинские гребцы повторили свой рекорд по количеству наград на одном чемпионате, установленный еще 20 лет назад в Познани.

Все медали сборной Украины на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании

Gold MedalЗолото

  • Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, каноэ-двойка, 500 м
  • Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук, каноэ-четверка, 500 м
  • Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин, байдарка-четверка, 500 м

Silver MedalСеребро

  • Людмила Лузан, каноэ-одиночка, 500 м

Bronze MedalБронза

  • Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник, Анастасия Четвериков, каноэ-четверка, 500 м

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матч

Шахтер

22 сент

21:00

Динамо

П1

2,6

X

3,5

П2

2,6
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Александрия
8
8:6
14
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Минай
6
5:7
6
13
Металлист 1925
7
6:12
6
14
Черноморец
7
9:18
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Воскресенье, 19 сентября
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Суббота, 25 сентября
--:--
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять