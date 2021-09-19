Полный комплект Лузан: Украина завоевала пятую медаль на чемпионате мира в Дании

Украинские гребчихи завоевали пятую медаль для сборной Украины на чемпионате мира в Копенгагене

Сборная Украины завоевала пятую медаль на ЧМ в Дании / Фото: Федерация каноэ Украины

Бронзовую медаль в каноэ-четверке на дистанции 500 м завоевали Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова с результатом 1.49,79.

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Для Людмилы Лузан эта медаль стала третьей (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая) на одном чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании.

Это рекордное достижение в истории украинской гребли, ранее никому не удавалось достичь такого результата.

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Для Юлии и Елены это первые в карьере медали чемпионата мира.

У сборной Украины на данный момент пять медалей на чемпионате мира в Копенгагене (3 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая)!

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Украинские гребцы повторили свой рекорд по количеству наград на одном чемпионате, установленный еще 20 лет назад в Познани.

Все медали сборной Украины на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании

Золото

Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, каноэ-двойка, 500 м

Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук, каноэ-четверка, 500 м

Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин, байдарка-четверка, 500 м

Серебро

Людмила Лузан, каноэ-одиночка, 500 м

Бронза