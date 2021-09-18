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Еще два золота и серебро! Украинские гребцы штампуют медали на чемпионате мира в Дании

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 сентября, 15:15
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Еще три награды завоевала сборная Украины на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании
Украинская сборная завоевала 4 золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
Украинская сборная завоевала 4 золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ / Фото: Федерация каноэ Украины

Второе золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ выиграла каноэ-четверка в составе Виталий Вергелес / Андрей Рыбачок / Юрий Вандюк / Тарас Мищук.

Наши парни финишировали первыми на дистанции 500 м – 1.31,20.

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Третье золото на ЧМ завоевала байдарка-четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина.

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Украинцы победили на дистанции 500 м с временем 1.20,19. Наши гребцы на 0,4 секунды опередили бронзовых призеров Олимпийских игр – сборную Словакии.

Это первая медаль украинской мужской байдарки в олимпийском виде программы чемпионата мира!

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Серебряную медаль для сборной Украины завоевала Людмила Лузан.

Двукратная медалистка Олимпиады-2020 приняла участие в финале соревнования на каное-одиночках на дистанции 500 метров.

Украинка была на финише второй с временем 2.05,77, уступив победительнице Марии Маильярд из Чили всего 0,68 секунды.

Бронзовая медаль у белорусской спортсменки Елены Ноздревой.

Невероятный успех украинской команды на чемпионате мира! Так бы на Олимпиаде!

Ранее мы сообщали, что украинский дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой завоевал золотую награду на чемпионате мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ. Это первый такой успех сборной Украины после золота легендарного Юрия Чебана на ЧМ в 2014 году.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на чемпионате мира на байдарках и каноэ
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на чемпионате мира на байдарках и каноэ / Фото: Федерация каноэ Украины

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13
6
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13:7
12
7
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7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
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8
10
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7
11
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