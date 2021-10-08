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Подальше от коммунистов! Кубинские бейсболисты сбежали во время кубка мира

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 октября, 16:02
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12 юных кубинских бейсболистов сбежали во время турнира в Мексике, что стало крупнейшим побегом кубинских спортсменов за последние годы
Кубинские бейсболисты сбежали из страны благодаря поездке на чемпионат мира
Кубинские бейсболисты сбежали из страны благодаря поездке на чемпионат мира / Фото: AFP

Кубинские власти назвали действия игроков во время чемпионата мира среди спортсменов в возрасте до 23 лет "отвратительным отказом".

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Бейсболисты часто сбегают, чтобы попытаться устроиться в клубы Высшей бейсбольной лиги, ведь из-за натянутых отношений между Кубой и США сделать это официально невозможно.

Сделка, которая позволяла кубинским игрокам подписать контракт с клубами MLB, была отменена президентом Дональдом Трампом в 2018 году, пишет BBC.

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Соглашение означало, что спортсменам больше не нужно было скрываться и нелегально покидать Кубу.

Последним звездным игроком, который сбежал, был 22-летний Сезар Прието, одна из лучших бейсболистов страны, который покинул команду в начале этого года, когда был во Флориде для участия в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

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