Опять по своим еб*шим, твари? Крик отчаяния украинской каратистки к безумным россиянам

Каждый новый день войны приносит трагические новости. В пятницу, 8 апреля, российские фашисты нанесли ракетный удар по ж/д вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека, в том числе 5 детей.

Ужасное преступление рашистов прокомментировала серебряная призерка Олимпиады-2022 по карате Анжелика Терлюга. Знаменитая украинская каратистка призвала к ответу российских преступников.

"Краматорск (совсем рядом с Донецком). Ракета убила десятки мирных людей, которые ждали эвакуации. Снова десятки разрушенных жизней и судеб. Сердце в куски от боли...

Давайте угадаю, это опять мы по своим еб*шим, верно, твари?! Сами скинули ракету с надписью "за детей" в своих граждан?! Или вы придумаете, что там стояли нацисты, которые переоделись в гражданское?! Или там были разработчики нового оружия против России?! Или будет новая история от ваших обезумевших?!

Никогда зло не остается безнаказанно!!! Вы все в ответе за каждое преступление, за каждый взрыв, за каждую ракету", – написала Терлюга в своем Instagram.