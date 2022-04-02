Ненавижу войну. Терлюга рассказала, почему покинула Одессу

Вечером, 1 апреля российско-фашистские войска совершили ракетный обстрел по Одесской области.

После этой атаки рашистов украинская каратистка Анжелика Терлюга была вынуждена выехать из Украины.

"Наконец-то встретилась с моей мамой и сестрой. Последний раз я их видела полтора месяца назад. Они вернулись на несколько дней домой и сейчас мы все вместе покидаем Украину.

Этой ночью российская армия атаковала мой город пятью ракетами. Но наше небо было защищено украинской армией. В другой город было направлено 7 ракет. Ненавижу всех тех, кто поддерживает войну", – написала Терлюга в Instagram.