Опять "газпромовские" деньги? Российские клубы восстановили в Лиге чемпионов

Опасный прецедент произошел в международных соревнованиях по настольному теннису. Решением апелляционной комиссии российские клубы были восстановлены в ЛЧ

Два российских клуба восстановили в ЛЧ несмотря на войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно решению апелляционной комиссии Европейского Союза настольного тенниса (ETTU) российские клубы Факел-Газпром из Оренбурга и УГМК из Свердловской области были восстановлены в Лиге чемпионов сезона 2021/22, сообщает championat.com.

В соответствии с постановлением комиссии, результаты турнира должны быть пересмотрены. Кроме того, решение об отстранении клубов из страны-агрессора были признано дискриминационными.

Реклама

Отметим, что 3 марта исполком ETTU вышвырнул российские клубы Факел-Газпром и УГМК из Лиги чемпионов сезона 2021/22 из-за агрессии РФ против Украины. Команды должны были сыграть между собой в полуфинальном поединке. Из-за дисквалификации россиян победителем турнира была названа Боруссия из Дюссельдорфа.

Отметим, что Факел финансирует российская компания "Газпром", которая была одним из главных спонсоров футбольной Лиги чемпионов.

Реклама

Напомним, 2 мая Исполком УЕФА принял решение исключить российские клубы и сборные из всех соревнований, которые проводятся под эгидой Европейского Союза. Санкции коснулись и футзала, федерации стран которого также относятся к УЕФА.