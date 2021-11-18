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Олимпийский чемпион подвергся нападению собак и попал в больницу

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
18 ноября, 21:15
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер попал в неприятную ситуацию
Симен Хегстад Крюгер
Симен Хегстад Крюгер / Фото: Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер подвергся нападению собак и попал в отделение неотложной помощи в больнице. Об этом сообщает норвежское издание VG.

Ранее мы писали, что афганских футболисток тайно вывезли из страны за деньги Ким Кардашьян.

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Крюгер заявил, что инцидент случился во время пробежки.

"Я был на пробежке в Нордмарке, потом появились две маленькие собачки, сперва они просто бегали и игрались, а потом стали кусаться. Они внезапно напали на меня.

Я не боялся, не кричал — скорее, был удивлен. Но у меня не было шансов. Их же было двое. Было немного больно", — рассказал Симен Хегстад Крюгер.

Норвежский лыжник добавил, что в больнице ему сделали прививку от столбняка и прописали курс антибиотиков, чтобы минимизировать риск заражения.

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