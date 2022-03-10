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Одно слово, которое идеально описывает руководство орков. Версия Ольги Харлан

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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10 марта, 22:37
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Циничное вранье Лаврова одним словом прокомментировала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан
Ольга Харлан нашла подходящее слово для Лаврова
Ольга Харлан нашла подходящее слово для Лаврова / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня после встречи глав МИД Украины и России в Турции (договориться о прекращении огня не удалось) представитель страны-агрессора Лавров в очередной раз соврал:

"Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали..."

На эти лживые слова отреагировала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Она охарактеризовала главу внешнеполитического ведомства орков одним словом.

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"Эту ложь даже комментировать не хочется. А нет, хочется только одним словом – д*****б", – написала Харлан.

Ранее Ольга Харлан опубликовала видео с обращением к своим российским подписчикам. В сториз Instagram спортсменка показала россиянам всю правду о "миротворческой операции" – кадры обстрела мирных домов Харькова из "Градов".

Интересно, что пока спортсмены осуждают агрессора и призывают остановить Путина, знаменитый боксер Василий Ломаченко окончательно ударился в религию. После двух недель жестокой войны, развязанной путинскими войсками в Украине, Василий в Instagram написал "Господи помилуй нас грешных" и добавил видео пятиминутной проповеди. Еще и снабдил запись геотегом "Православие и любовь".

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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