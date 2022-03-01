"Заканчивайте писать ху*ню!" Харлан обратилась к россиянам

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население. Известная украинская саблистка Ольга Харлан в сториз Instagram показала россиянам всю правду о "миротворческой операции". Украинка призвала опомниться и перестать верить путинской пропаганде.

"Мои российские подписчики, про спортсменов я уже не говорю, они, скорее всего, решили не смотреть мои сториз, дабы сильно не расстраиваться.

Так вот, если вам вливают в уши, что ваша армия не стреляет по мирному населению, то я представляю вашему вниманию сегодняшнее видео из Харькова! На котором ваша армия расстреливает жилой квартал из "Градов"!

Так что давайте заканчивайте всякую ху*ню, что ваша армия бьет только по военным объектам. Включайте мозг и давайте соображайте быстрее", – написала Харлан в Instagram.