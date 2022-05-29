Новый рекорд! Украинка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

На чемпионате мира по пауэрлифтингу в Казахстане украинская спортсменка Анна Рыкун завоевала золотые медали

Анна Рыкун стала чемпионкой мира

Сумчанка Анна Рыкун соревновалась в категории до 57 кг на чемпионате мира в Алматы. Украинка сумела установить мировой рекорд среди женщин в классическом жиме штанги лежа.

23-летняя спортсменка показала результат 122 кг, завоевав золотую медаль. Это новый мировой рекорд!

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"Это была самая сложная психологически и одновременно лучшая по предоставленным условиям подготовка! Это был путь, граничивший между чувствами к стремлению победы, что так важно в наше время, и между желанием просто сдаться в плен своих страхов. Хочу сказать спасибо, в первую очередь себе, я смогла", – цитирует Рыкун Суспильне.

Отметим, что в 2019 году Анна стала чемпионкой Европы с рекордом 107,5 кг.

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