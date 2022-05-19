Очередное преступление россиян. В оккупированном Бердянске похитили чемпиона мира

Российские войска продолжают совершать произвол на временно оккупированных территориях Украины

Оккупанты выкрали чемпиона мира Сергея Певнева / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 18 мая, стало известно о похищении в оккупированном Бердянске мастера спорта по пауэрлифтингу Сергея Певнева.

По данным Бердянского городского совета это преступление произошло еще 15 мая.

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Информация о похищении уже передана в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию.

Сергей Певнев – чемпион Всемирных Игр и чемпион мира по пауэрлифтингу, неоднократный рекордсмен Украины. Имеет звание Заслуженного мастера спорта Украины.

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Отметим, что это не первое похищение спортсменов российскими орками. 9 мая у подъезда собственного дома группа пьяных мужчин в гражданской одежде и с георгиевскими лентами принудительно забрали рефери Ирину Петрову в отделение полиции. Накануне она отказалась судить футбольный турнир, организованный в ее городе оккупантами.

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В течении пяти дней Ирина Петрова находилась в плену, после чего оккупанты ее отпустили.