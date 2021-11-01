Нескучный гороскоп на ноябрь: звезды сулят шикарное пиршество событий и переживаний

Астрологический и спортивный прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Последний месяц осени подарит любителям спорта и профессионалам букмекерских ставок шикарное пиршество уникальных событий и переживаний. В начале месяца украинские футбольные гранды встретятся с грандами испанскими, и получат шанс стать с ними вровень. Нас ожидают последний и решительный бой нашей сборной в отборочной группе против Боснии и Герцеговины, и жаркие, интересные будни матчей украинской УПЛ.

Звезды располагают информацией о будущем, а как именно ею распорядиться, решаете только вы. Уже века астрология помогает человеку понять движение планет и их влияние на судьбы людей. Позвольте астрологии быть и вашим поводырем в последнем осеннем месяце года.

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ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Овен – фехтование / Фото: Reuters

Ваш иммунитет в этом месяце справится с общим неблагоприятным фоном. Никаких серьезных проблем звезды не предрекают. Тем не менее, следует быть максимально осторожными в офисе и по пути на работу и обратно. Финансовая и деловая составляющие вашей жизни в ноябре выглядят неплохо. Звезды рекомендуют вам не ввязываться в споры с начальством. Вы ведь знаете, спорить с рефери на поле вашей деятельности – себе дороже, желтая карточка не "заржавеет".

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Прекрасный тому пример – футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина по прозвищу Коджак, обладатель шести премий лучшего рефери мира. Прозвище прилипло к Коллине напрямую с американского сериала, где орудует лысый, суровый, и справедливый коп. Пьерлуиджи ныне работает главой судейского комитета УЕФА. Подобная должность в этом ноябре вам не грозит.

Женатым Овнам звезды рекомендуют быть внимательнее к спутнику жизни, а у всех остальных всегда имеется возможность изменить статус и отметку в паспорте.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Телец – велосипедный спорт / Фото: Reuters

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Звезды рекомендуют Тельцам немного умерить пыл на работе, чрезмерная нагрузка нежелательна. Все же постарайтесь в этом месяце избавиться от незавершенных задач и не заработайтесь так, чтобы забыть о планах посещения вашего семейного доктора.

Попытайтесь общаться с вашим начальником так, чтобы не довести его до инфаркта. Негативные мысли, как и люди, не омрачат ваш небосклон. Ведь и Солнце порой заглядывает на мусорные свалки, но при этом не марается.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Близнецы – парусный спорт / Фото: Reuters

Для Близнецов невероятный месяц! Обострятся чувства и ощущения, быстрые решения – как покажет время, – окажутся самыми правильными.

А в сфере личной жизни чудесная гармония, словно вечный разум и порядок в сфере небесной. Откроется "второе дыхание", как у спортсменов-марафонцев. Ваши жизненные силы, несмотря на глубокую осень, оживут с новой силой, словно весной.

РАК. 22 июня – 22 июля

Рак – плавание / Фото: Reuters

В этом месяце Раков завалят работой с удручающей регулярностью конвейера по производству пельменей. Но звезды на вашей стороне! Ноябрь нынешнего года станет основой и твердой почвой для вашей дальнейшей профессиональной деятельности.

Если и будет трудно, то это как многочисленные изнуряющие тренировки героев спорта переходят в качество спорта высоких достижений. В ноябре Марс уменьшает свое влияние, потому принимать взвешенные и хладнокровные решения вам станет проще.

Планетарное положение Меркурия поможет избежать ошибок с вашей стороны, однако, полагаться нужно будет в основном, лишь на себя. В целом, месяц благоприятный.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Лев – серфинг / Фото: Reuters

Звезды напоминают вам о взвешенном риске. Не торопитесь! Медленными, но уверенными шагами вы и далее совершенствуете свой духовный и материальный мир.

Венера благосклонна к вам – это подарит вам несравненную полноту ощущений магии сфер. Хорошее здоровье и успех – важные и верные попутчики Львов в этом ноябре.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Дева – академическая гребля / Фото: Reuters

Влияние планет вызовет у Дев бурю энтузиазма, словно на финише в спринте. Даже уменьшающий свое влияние Марс в паре с находящейся на небосклоне Венерой, разожгут эротическую искру отношений. А из искры, как известно, пламя!

Вектор деловой жизни в правильном направлении, и спасибо зарядке – здоровье в порядке! Удачный месяц!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Весы – скейтбординг / Фото: Reuters

Ваше стремления сберечь баланс между романтикой отношений и занятостью на работе может быть эмоционально затратным. Звезды рекомендуют вам вкладывать свою энергию с умом. Ваши действия порадуют близких, с вами они всегда чувствуют себя в безопасности.

Помощь близких поможет и вам во всех отношениях. Это и здоровье, и сохранение сил и бодрости на весь месяц.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Скорпион – футбол / Фото: Reuters

Карьера, романтические отношения, здоровье и успех – все это связано звездами в один узел в нынешнем ноябре. Нельзя расслабляться ни на одном из этих направлений. Действуйте так, словно придерживаетесь тренерского плана на игру, все звенья связаны одной идеей и совместным слаженным действием!

Если будет нужна поддержка наставника – смело обращайтесь к близким и друзьям, а звезды помогут!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Стрелец – стрельба из лука / Фото: Reuters

Стрельцам более благоприятна первая половина месяца. Звезды не изменят трактовку событий, потому и во второй половине ноября они будут благосклонны к вам. Но, что важно, именно в начале ноября не упустите благоприятный шанс добавить свое имя в список успешных людей.

Ваше душевное состояние улучшится, и к концу месяца набранный вами темп хорошего настроения и успехов на работе по инерции сохранится.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Козерог – бейсбол или софтбол / Фото: Reuters

В этом месяце ваши серьезные отношения с партнером потребуют сдержанного и серьезного отношения именно с вашей стороны. Это убережет от конфликта с любимым человеком. Для Козерогов месяц благоприятный для исследований и опытов. Главное, не переусердствовать в эксперименте, и не выпустить на поле вашей деятельности еще не опытных игроков.

Не забывайте о мерах предосторожности от вирусных болезней и всякой иной напасти. Акцент месяца – личные интересы!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Водолей – бадминтон / Фото: Reuters

В ноябре звезды предоставят вам новые возможности и новые встречи на вашем жизненном пути. И это ваш выбор – принимать их или нет. Главное, не принимать близко к сердцу мелкие проблемы и неурядицы, которые неизбежны у всех и всегда.

Тем, кто в браке, звезды советуют развивать отношения с новой силой, кто нет – то будьте более благосклонны к вашему новому другу. Проблемы со здоровьем вас не коснуться, если вы начнете или продолжите регулярно заниматься спортом. Или медитацией.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Рыбы – легкая атлетика / Фото: Reuters

Звезды рекомендуют Рыбам почаще проводить время в кругу семьи. Это улучшит и моральный климат в отношениях, и позволит сделать полезный тайм-аут в плотном графике профессиональной деятельности.

Позитивный настрой, что подарят вам звезды в начале ноября, будет влиять на результаты вашей деятельности весь месяц. Избегайте перегрузок!

С финансовой стороны, ноябрь существенно не изменит толщину вашего кошелька ни в ту, ни в другую сторону, несмотря на возможные непредвиденные расходы. Стабильность – это тоже успех! Не нагружайте себя лишними проблемами, и помните – здоровый эгоизм в диетических дозах полезен!